Le train de Montréal à Gaspé reviendra en 2026

Bonne nouvelle pour les Montréalais qui souhaiteront visiter la Gaspésie sans devoir conduire. En 2026, le train Montréal-Gaspé devrait reprendre du service grâce à un investissement du gouvernement du Québec.

Le Chaleur, nom de la liaison ferroviaire, avait vu son tracé être réduit en 2011 avant que le service ne soit complètement suspendu en 2013. La cause de cet arrêt? Le mauvais état des voies ferrées entre Port-Daniel–Gascons et Gaspé. Depuis dix ans, le projet était donc presque au point mort jusqu’à ce que le ministère du Transport et de la Mobilité durable (MTMD) annonce, mardi, des investissements afin de réhabiliter les rails du chemin de fer gaspésien.

Le retour de ce train représente un investissement de 870 M$ de la part de Québec. La mobilisation était importante dans la péninsule pour que le train reprenne du service. Il amenait des touristes, représentait une option de transport plus écologique que la voiture et permettait aux étudiants gaspésiens d’aller étudier dans les centres urbains, fait valoir la Coalition des Gaspésiens pour le retour du train de passagers.

Le train Montréal-Gaspé passait et passera de nouveau par un grand nombre de villages et villes touristiques de la région. Parmi celles-ci, on compte Carleton-sur-Mer, Bonaventure, New Richmond, New Carlisle, Percé et, bien sûr, Gaspé. Sur le tracé, on retrouve trois parcs nationaux gaspésiens à proximité, dont celui du Rocher-Percé et de l’île Bonaventure et celui de Forillon.