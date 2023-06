Une ligne téléphonique pour prévenir la violence chez les jeunes

Une nouvelle ligne téléphonique offrira un soutien aux familles préoccupées par un risque de violence armée chez leur enfant. Au total, six intervenants spécialisés répondront aux appels au cours de l’été, contre cinq pour le reste de l’année.

Élaborée en partenariat avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) et le milieu communautaire, cette ligne sera disponible en semaine de 8h à 22h et la fin de semaine de 13h à 17h.

J’invite les familles et les proches qui ont des préoccupations, même peut-être des jeunes qui se préoccupent pour leur ami, si vous avez des préoccupations face à des situations de violence vécues par certains enfants que vous connaissez, vous pouvez appeler la ligne RENFORT. Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal

Ce service, gratuit et confidentiel, vise ainsi à offrir du soutien aux familles qui s’inquiètent pour un de leurs proches et qui veulent de l’aide sans courir le risque de le judiciariser. Le service sera offert en sept langues: français, anglais, arabe, roumain, espagnol, lingala, algérien.

«On le sait, de plus en plus de jeunes se retrouvent au centre d’événements violents, a commenté la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante. Parfois il peut y avoir des obstacles d’ordre systémique, ou parfois même des choix qui se présentent et les jeunes prennent le mauvais chemin.»

La mairesse Plante a notamment expliqué que le manque d’outils mis à la disposition des jeunes et de leurs proches est un des éléments qui étaient ressortis de la consultation que son administration a effectuée auprès de jeunes ayant été impliqués dans des événements violents ou en ayant subi.

«On a entendu très clairement une certaine détresse de la part de bien des familles, de bien des parents, des proches qui se disent: qu’est-ce que moi je peux faire dans une situation comme celle-là?» a ajouté la mairesse.

La ligne RENFORT permet ainsi aux familles d’accéder à un bottin de ressources regroupant des informations spécifiques et d’être dirigées vers les services adaptés.

La directrice générale du CPRMV, Roselyne Mavungu, a rappelé que la ligne RENFORT ne remplaçait en aucun cas le 911. «Lorsqu’il y a un danger imminent aussi bien pour la personne que pour autrui, [l’intervenant] a le devoir de recommander ou encore de diriger la famille vers le poste de police de quartier, a-t-elle expliqué. Il se peut qu’effectivement face à un danger imminent, le transfert de l’appel soit fait au 911.»

Une campagne devrait être lancée à l’automne dans tous les arrondissements pour faire connaître le service dans l’ensemble du territoire montréalais de même que dans les établissements scolaires.

L’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal s’est réjouie du lancement de cette ligne téléphonique, alors qu’elle avait proposé une motion en ce sens qui avait été adoptée lors du conseil municipal de février 2022.

La ligne d'accompagnement du @info_radical dédiée aux Montréalais•es affectés par la violence chez les jeunes voit finalement le jour!



Cette mesure, proposée par la CCACV, était réclamée par @EnsembleMtl depuis plus d'un an. @wall_stephane #polmtl https://t.co/AUFhvYXnJq — Abdelhaq Sari Conseiller de ville à Montréal Nord (@sari_ab) June 28, 2023

Les citoyens peuvent désormais appeler le 514 653-6363 du lundi au vendredi pour obtenir les ressources nécessaires.