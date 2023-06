Ouvert ou fermé le 1er juillet

Quels services et commerces seront ouverts et lesquels seront fermés demain, 1er juillet, pour la fête du Canada? Métro a recensé les informations pour vous!

Les pharmacies, restaurants, bars et magasins d’alimentation de petite surface seront ouverts. Les grandes surfaces et les centres d’achats seront cependant fermés toute la journée de samedi.

Les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) seront ouvertes, à l’exception de celles situées dans un centre commercial fermé. Toutes les boutiques de la Société québécoise du cannabis (SQDC) seront cependant fermées.

Les bureaux de la Ville de Montréal, le tribunal municipal et les mairies d’arrondissement fermeront aussi du 1er au 3 juillet.

Le Jardin botanique, le Biodôme, le Planétarium et le Musée des beaux-arts de Montréal seront ouverts pour permettre à la population d’aller y faire un tour. Pour ce qui est des installations sportives et des bibliothèques, l’horaire peut varier selon les arrondissements et il est recommandé de vérifier directement en ligne.

Les transports en commun suivront l’horaire férié. Les services de collectes d’ordures, de recyclage et de compost suivront l’horaire normal, tout comme les écocentres, qui seront ouverts.