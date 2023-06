Évadé de Pinel, il est recherché par le SPVM

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population afin de retrouver Oumar Sylla, un homme de 31 ans qui manquerait à l’appel à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel.

L’homme noir de 5 pieds et 7 pouces avait été autorisé à quitter l’Institut pour la journée de mardi, mais il n’est jamais revenu. Le SPVM précise que l’homme présente des risques de violence hétéro-dirigée, qui augmentent de manière considérable s’il est sous l’effet de substances.

Il porterait un pantalon noir, un chandail à manches courtes noir et des souliers noirs. Il pèse 180 livres et parle français, ajoute le SPVM.

Toute personne ayant des informations est invitée à communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est aussi possible d’informer la police de manière anonyme et confidentielle en utilisant les services d’Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire en ligne.