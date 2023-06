Transport en commun: une gratuité pour les aînés qui coûte 40 M$

Promise deux fois par Valérie Plante, en 2017 et en 2021, lors de deux campagnes électorales, la gratuité dans le transport en commun est finalement offerte aux aînés de l’île de Montréal. À partir de ce 1er juillet, toutes les personnes âgées de 65 ans et plus qui se sont prévalus d’un titre de transport ou qui vont le retirer pourront se déplacer sans frais dans tout le réseau de la Société de transport de Montréal (STM).

La mesure, qui coûtera à l’agglomération 40 M$, sera applicable dans l’ensemble du réseau. Pour les déplacements en bus, en métro, en train de banlieue, en taxi collectif, en navette fluviale, avec le REM (lorsqu’il sera en service), ou encore en transport adapté, ce sera gratuit, indique le site Internet de la STM. On parle de plus de 85 000 personnes de 65 ans et plus qui possèdent une carte Opus sur les 150 000 aînés recensés sur l’île.

«C’est un engagement de la mairesse Plante, mais avec l’inflation où c’est une clientèle avec des revenus fixes et des dépenses qui vont en s’augmentant, on constate que c’est une clientèle à qui cela va bien bénéficier», explique le président de la Société de transport de Montréal (STM), également conseiller de Ville dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Éric Alan Caldwell, en entrevue avec Métro.

C’est dans son quartier, au métro Langelier, que M. Caldwell a lancé le coup d’envoi de cette gratuité des titres de transport pour cette catégorie de la population. Les 65 ans et plus qui disposent déjà d’une carte Opus doivent tout simplement se présenter à une station de métro la plus proche. Sur place, ils doivent remplir un formulaire afin de pouvoir faire charger leur titre de gratuité.

En plus de l’entrée en vigueur des nouvelles grilles tarifaires indexées de l’@artm_quebec, le 1er juillet prochain sonnera le début de la gratuité du transport collectif en zone A pour les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à Montréal.

Modalités➡️ https://t.co/z0KORXrnPL https://t.co/Dd9V6LgwOJ — STM (@stm_nouvelles) June 27, 2023

Ils doivent être munis d’une preuve de résidence et d’âge également afin de pouvoir jouir de la mesure sociale. Elle permettra de briser l’isolement des personnes aînées et de favoriser l’utilisation du transport collectif, selon M. Caldwell. Les personnes d’âge mûr se déplacent le plus souvent, selon les données de la STM, en dehors des heures de pointe au moment où il y a de la capacité résiduelle dans le réseau.

C’est une mesure qui est là pour rester, précise le président de la STM en dépit du vieillissement de la population qui fait augmenter, par ricochet, le nombre d’aînés qui pourraient avoir à voyager gratuitement. Il s’agit d’une économie par personnes de plus de 65 ans d’environ 500 $ par année.

Depuis 2021, la gratuité pour les enfants de 6 à 11 ans qui sont accompagnés d’une personne de plus de 14 ans était déjà en place. Il s’agissait d’un autre volet de la promesse électorale de 2017, qui, elle, a été mise en branle avant celle des personnes de plus de 65 ans.