107 familles se retrouvent sans logement à Montréal

Au lendemain du 1er juillet, 107 familles demeurent sans logement dans la métropole. Ces dernières bénéficient d’un service d’accompagnement dans la recherche de leur futur toit, rapporte le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin.

Parmi cette centaine de ménages dépourvus d’adresses permanentes au 2 juillet, 25 ont été accueillis en hébergements d’urgence. Ils continueront d’occuper ces logements – qui peuvent prendre la forme de chambres d’hôtel ou de petits appartements – jusqu’à ce qu’ils parviennent à signer un bail.

La Ville a également déployé des solutions temporaires pour permettre à ces personnes de stocker leurs affaires, en attendant de s’installer dans un nouveau domicile.

«On s’occupe également d’entreposer leurs meubles. Ce sont des situations d’urgences, ils ont un toit pour se loger, ils sont au chaud, mais ils peuvent rarement amener leurs meubles», détaille Philippe Sabourin.

Les autres familles sans logement ont eu accès à des ressources auprès de leur entourage, explique M. Sabourin, et seraient temporairement logées chez des membres de leur famille ou des amis.

Il rappelle que la Ville invite les personnes en difficulté, qui ne se seraient pas encore manifestées, à composer le 311 afin d’obtenir de l’aide.

«On a un budget supplémentaire pour aider les familles sans logement cette année. L’an dernier on avait 1,5 M$ contre 3,5M$ cette année. On a également une entente avec l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM). On a des ressources et on a du personnel», conclut le porte-parole.