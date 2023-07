Jusqu’à 40°C de ressenti cette semaine à Montréal

La première semaine du mois de juillet sera marquée par une vague de chaleur humide, qui commence dès ce lundi et devrait continuer toute la semaine. Un ressenti de 40°C devrait être atteint dans les prochains jours.

Aujourd’hui, il devrait faire 28°C au plus chaud, avec un humidex de 36°C. Le soleil devrait s’alterner avec les nuages et la pluie. Demain, le ciel devrait rester indécis, avec cette fois un risque d’orage, et une température de 29°C, dont le ressenti sera de 37°C. Environnement Canada prévoit que l’indice UV sera très élevé lorsque le soleil brillera entre les passages de nuages.

Mercredi et jeudi seront les journées les plus chaudes, tout en étant ensoleillés, il fera entre 30°C et 32°C au maximum, selon différentes prévisions. L’humidex pourrait atteindre 39°C, mercredi, et 40°C, jeudi, d’après MétéoMédia.

La séquence de chaleur ne s’arrêtera pas, avec 27°C ce vendredi, 28°C ce samedi, et 29°C ce dimanche. Vendredi devrait être pluvieux, mais la fin de semaine devrait être ensoleillée. L’humidex prévu est compris entre 35°C et 37°C.