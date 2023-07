Denise Bombardier est décédée à 82 ans

La chroniqueuse, autrice et journaliste Denise Bombardier s’est éteinte ce matin, de complications à la suite d’examens médicaux. Le Journal de Montréal, dans lequel ses billets étaient publiés, en a fait l’annonce ce matin.

La polémiste a commencé sa carrière comme journaliste à Radio-Canada, dans la deuxième moitié des années 1970. Mais c’est dès 1955, à seulement 12 ans, qu’elle amorce son parcours sur les ondes du diffuseur public en posant des questions lors d’une émission pour enfants. Elle a notamment été la première femme à animer une émission d’affaires publiques au Québec, en étant à la barre de Noir sur blanc, sur les ondes de la SRC de 1979 à 1983.

Au tournant des années 2000, elle tend davantage vers l’éditorialisme et publie quelques livres, notamment Lettre ouverte aux Français qui se croient le nombril du monde et L’énigmatique Céline Dion. En 2018, elle publie Une vie sans peur et sans regret, son autobiographie.

Celle qui a été pendant des années chroniqueuse au Journal de Montréal était loin de faire l’unanimité. Ses prises de position souvent controversées ne laissaient aucun Québécois indifférent.

Selon Radio-Canada, elle était rentrée à la maison en début de semaine, à la suite d’une fin de semaine aux soins palliatifs. Elle serait décédée entourée de son mari, James Jackson, de son fils Guillaume et de sa sœur Danièle.