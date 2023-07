Circulation complexe entre Montréal et la Rive-Sud cette fin de semaine

Les automobilistes voulant voyager de la Rive-Sud vers Montréal devront faire face à d’importantes fermetures, et donc de longs détours, cette fin de semaine. Les deux axes concernés sont le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et l’échangeur entre l’A20 et le pont Honoré-Mercier.

Le premier, le tunnel La Fontaine, sera complètement fermé à partir de vendredi, 23h, jusqu’à samedi, 8h, puis de nouveau de samedi, 23h, à dimanche, 9h. Dans le même secteur, l’avenue Souligny en direction est sera fermée à la circulation selon les mêmes horaires.

Du côté du pont Honoré-Mercier, la route 138 en direction est sera complètement fermée à partir de la sortie 2 sur la rue Clément de vendredi, 23h59, à samedi, 7h, et de dimanche, 23h, à lundi, 5h. En conséquence, l’entrée de la route en provenance de la rue Clément sera également fermée sans interruption de vendredi, 23h, à lundi, 5h30.

De plus, la bretelle de la route 138 qui se dirige vers l’autoroute 20 en direction ouest sera complètement fermée à la circulation de vendredi, 23h59, à lundi, 5h.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable demande aux automobilistes de bien planifier leurs déplacements, surtout s’ils ont l’aéroport comme destination, avec l’aide de Québec 511. Les citoyens peuvent aussi s’abonner à l’infolettre de Mobilité Montréal, qui permet d’être au courant des fermetures majeures.