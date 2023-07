Montréal a changé un règlement pour ne pas amputer la pension de Fady Dagher

Valérie Plante, accompagnée de Fady Dagher et de Martin Prud'homme, directeur adjoint à la sécurité urbaine de la Ville de Montréal.

Pour embaucher Fady Dagher, le nouveau chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’administration municipale a changé un règlement portant sur la rémunération des cadres municipaux, révèlent nos confrères du Journal de Montréal. Les cadres partis à la retraite et réembauchés peuvent désormais toucher un salaire et une pension au complet.

Avant le changement de règlement, un cadre retraité réembauché voyait sa pension amputée de moitié. Fady Dagher était concerné par cette disposition, étant donné qu’il a travaillé 25 ans au SPVM, avant de transférer au Service de police de Longueuil en 2017. Après seulement 25 ans de service, M. Dagher a par ailleurs le droit à une pension de 90 000$.

Cette pension de 90 000$ est donc maintenue pour le chef du SPVM, grâce à cette nouvelle règlementation et s’ajoute au revenu lié à son poste. Il dispose du salaire le plus élevé pour un fonctionnaire municipal, près de 300 000$, soit près de 100 000$ de plus que la mairesse Valérie Plante elle-même.

Ce changement d’une règlementation municipale n’est pas sans conséquence. En effet, tous les cadres municipaux qui ont pris leur retraite et sont retournés travailler pour la Ville de Montréal ont désormais un salaire complet, ainsi que la totalité de leur pension. Un coût supplémentaire pour les dépenses de fonctionnement de Montréal. Interrogées par le Journal de Montréal, les communications de la Ville n’ont pas souhaité dire ni le coût de cette mesure ni le nombre de cadres concernés.