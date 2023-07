Québec investit pour la conciliation travail-famille à Montréal

Ce sont un peu plus de 290 000$ que le gouvernement du Québec investit pour dix projets de conciliation travail-famille dans des entreprises montréalaises.

Avec cette initiative, Québec souhaite «soutenir [les entreprises et les organismes financés] pour aider davantage de familles dans leur vie de tous les jours», explique par voie de communiqué la ministre de la Famille, Suzanne Roy.

Parmi les entreprises subventionnées par le gouvernement provincial se trouvent la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal, La Cordée, l’École de technologie supérieure ou encore l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Le cabinet du premier ministre François Legault indique «reconnaître ainsi les entreprises qui considèrent la conciliation famille-travail comme une mesure importante à mettre en place au profit de leurs employées et employés».

Le programme de financement comporte deux volets. Le premier concerne l’initiative de l’employeur qui met en place de meilleures pratiques de conciliation famille-travail. Le second volet porte sur des initiatives particulières et qui vise a « appuyer toute réalisation d’initiatives permettant le développement de connaissances ou l’expérimentation de nouvelles pratiques favorisant la CFT des employeurs et de leurs employées et employés.

Le financement maximal pour chaque entreprise ou organisation est de 30 000$. Aucune entité montréalaise n’a reçu moins de 25 000$. Les entreprises et organismes qui reçoivent une subvention avaient répondu, à l’automne dernier, à un appel de projets, dans le cadre du Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail.

En dehors de Montréal, 68 projets ont été sélectionnés à travers le Québec, pour un financement total de 1,8M$.