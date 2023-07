Comment se préparer à une tornade?

La région métropolitaine est en situation d’alerte de tornade jeudi. Afin d’assurer sa propre sécurité et celle de ses proches, certaines précautions sont à prendre, nous rappelle le gouvernement du Québec.

Si le réflexe de se réfugier à l’intérieur semble aller de soi, Québec précise que les voitures et les maisons mobiles ne constituent pas un endroit sûr. Les bâtiments ayant un toit immense, comme les gymnases, les églises ou les granges, ne forment pas non plus un abri adéquat puisque leur toit est susceptible de s’effondrer.

Pour ceux qui se retrouveraient pris à l’extérieur, Québec recommande de trouver refuge dans un fossé ou dans un repli de terrain.

«Couchez-vous face contre terre et protégez votre tête avec vos mains. Protégez-vous des objets qui peuvent être projetés par le vent. Prenez des précautions particulières si vous habitez près d’une rive, puisque les vents forts peuvent créer d’immenses vagues. N’allez jamais observer une tempête au bord de l’eau», peut-on lire sur le site du gouvernement du Québec.

Le gouvernement provincial suggère également de s’éloigner des arbres, des poteaux et des lignes électriques. Une fois à l’intérieur, des précautions additionnelles sont également à considérer.

Il est notamment recommandé de s’éloigner des portes et des fenêtres et de se réfugier au sous-sol ou de s’abriter dans une petite pièce intérieure au rez-de-chaussée, comme une salle de bains, une garde-robe, un corridor ou sous un meuble solide. Le gouvernement provincial suggère aussi d’éviter de prendre l’ascenseur si vous habitez un immeuble d’appartements.

Selon les prévisions d’@EnvironnementCA, les conditions météorologiques sont propices à la formation d’orages violents et de tornades. Nous suivons la situation de près et nos équipes sont prêtes à intervenir au besoin.



Pour savoir comment vous protéger : https://t.co/3riO9H6SdK — Ville de Montréal (@MTL_Ville) July 13, 2023