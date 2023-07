Légère hausse des mises en chantier de logement à Montréal

Le nombre de mises en chantier de logements résidentiels a augmenté de 8% en juin dans la métropole montréalaise par rapport au mois précédent, rapporte la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL). Cette hausse paraît bien petite en comparaison aux mises en chantiers des régions métropolitaines de Vancouver et Toronto, où on dénombre des augmentations de 71% et 100% respectivement.

Les données de la SCHL, ajustées en fonction des variations saisonnières, démontrent une hausse des constructions de logements résidentiels partout au pays. Avec une augmentation de 41% du mois de mai au mois de juin, il s’agit de la plus haute variation des 10 dernières années. Le nombre de mises en chantier est monté à 281 373 en juin.

Cette tendance concorderait avec la moyenne observée dans les 6 derniers mois au Canada.

Dans les centres urbains, le nombre de mises en chantier par mois a augmenté de 59% dans le secteur des logements collectifs comparativement à 3% dans celui des maisons individuelles. La SCHL en dénombre respectivement 219 914 et 42 901.