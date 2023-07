Voici les entraves routières à éviter cette fin de semaine

Dans le cadre des travaux routiers et des événements prévus pour cette fin de semaine à Montréal, Mobilité Montréal a annoncé plusieurs entraves majeures sur les routes, notamment dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et à Laval sur l’autoroute 440 en direction est. Il est recommandé d’éviter ces secteurs autant que possible.

La première entrave majeure concerne l’autoroute 25, notamment le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, qui sera complètement fermée dans les deux directions à divers moments durant le week-end. Les détails des fermetures et des itinéraires de déviation recommandés peuvent être consultés sur le site de Mobilité Montréal.

De plus, samedi, de 7 h à 19 h, la sortie 75 (boulevard Saint-Michel) de l’autoroute Métropolitaine en direction ouest sera fermée. Les automobilistes sont invités à prendre la sortie 73 et à faire demi-tour à la rue Saint-Hubert. Des travaux sur le boulevard Crémazie entraîneront également la fermeture de deux voies sur trois entre le boulevard Saint-Michel et la rue D’Iberville. L’entrée du boulevard Saint-Michel restera ouverte.

Fermeture de nuit pour l’autoroute 20

À Laval, l’autoroute 440 en direction est sera complètement fermée entre la sortie 22 (A-15, Montréal, Saint-Jérôme) et l’entrée du boulevard Industriel, à différents moments durant le week-end. Une voie de service sera disponible pour le détour. L’échangeur Saint-Pierre sera également affecté, avec une fermeture complète de la R-138 est entre la sortie 2 (rue Clément) et l’échangeur Saint-Pierre, de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h.

En outre, à Trois-Rivières, deux voies sur quatre du pont Laviolette seront fermées de dimanche 18 h à jeudi 6 h 30. Des travaux intensifs sont prévus pour remplacer la dalle centrale du pont, ce qui pourrait causer d’importantes congestions.

À noter: la fermeture de deux voies sur trois sur l’avenue Viger, à la hauteur du boulevard Saint-Laurent, du 20 au 28 juillet. Des travaux sur l’autoroute 20 (Jean-Lesage) en direction est, entre Sainte-Julie et Belœil, entraîneront également des fermetures de nuit jusqu’à la mi-novembre.

Pour faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l’actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, Mobilité Montréal invite à consulter son site internet. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.