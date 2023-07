Décès d’un ancien dirigeant montréalais de la LNH

Le montréalais et ancien dirigeant de la Ligue nationale de hockey (LNH) Brian O’Neill s’est éteint vendredi à l’âge de 94 ans. La LNH a fait part de son décès par voie de communiqué, sans préciser les causes.

Brian O’Neill avait été recruté en tant que directeur administratif en 1966, par le président de la LNH de l’époque Clarence Campbell. Il avait ensuite été nommé directeur exécutif de la Ligue en 1970. Il est notamment à l’origine de l’expansion qu’a connue le circuit en 1967.

«Il a joué chaque rôle avec une grâce modeste, une dignité peu commune et une attention méticuleuse aux détails qui ont suscité le respect et l’admiration universels des partisans, des joueurs, des propriétaires et dirigeants des équipes ainsi que des médias», a souligné la LNH vendredi.

Notons que l’homme, qui a été au service de la ligue pendant plus de 50 ans, avait rejoint le Temple de la renommée du hockey en 1994.

Les obsèques de Brian O’Neill auront lieu le 2 septembre à la Basilique St-Patrick de Montréal.