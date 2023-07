Alternance soleil-nuages à Montréal cette semaine

Les températures demeureront élevées pendant la semaine du 24 juillet, avec un humidex élevé et des risques d’averses et d’orages ponctuant les sept prochains jours. Les températures seront au-dessus des moyennes de saison, alors que les vacances de la construction commencent avec un maximum de 29 °C et un minimum de 20 °C, ainsi qu’avec 30% de probabilités d’averses.

L’humidex montera jusqu’à 35 et des risques d’orages sont annoncés pour la soirée. Pour la journée de mardi, Environnement Canada annonce une alternance entre ensoleillement et nuages en avant-midi, puis 30% de probabilités d’averses en après-midi. Le maximum et l’humidex seront tous les deux plus bas de deux degrés en comparaison de la veille. La température ne descendra pas sous les 23 °C.

La journée de mercredi s’annonce ensoleillée avec un minimum de 23 °C et un maximum de 28 °C. Pour jeudi, on annonce 60% de probabilités d’averses en après-midi, avec une alternance soleil-nuages. Le mercure atteindra la barre des 30 °C pour redescendre à 21 °C en soirée.

Des averses sont à prévoir vendredi avec des températures légèrement plus basses: maximum de 28 °C et minimum de 18 °C. La fin de semaine prochaine devrait être agréable avec des températures plafonnant autour des 24 °C et 25 °C et ne descendant pas sous la barre des 14 °C.