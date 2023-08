Hausse des cas de VIH en provenance des Caraïbes à Montréal

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) fait état d’une hausse de 12,7 % des cas de VIH au Québec en 2021, soit 239 infections supplémentaires. C’est 27 de plus que par rapport à l’année 2020 où l’on dénombrait 212 personnes vivant avec le virus. Près de 6 diagnostics (58,2 %) sur 10 sont répertoriés à Montréal.

Les données pour l’année 2022 ne sont pas disponibles. Mais sur le terrain, des organismes communautaires qui desservent une clientèle provenant de régions du monde où la maladie est endémique affirment connaître une augmentation de la prévalence chez les nouveaux arrivants. C’est le cas du Groupe d’action pour la prévention de la transmission du VIH et l’éradication du sida (GAP-Vies).

Les autorités sanitaires parlent d’une augmentation de cas chez les personnes sans Numéro d’assurance sociale (NAS) et donc des nouveaux arrivants. Joseph Jean-Gilles, directeur général de GAP-Vies

Joseph Jean-Gilles

Plus de 100 000 personnes sont arrivées au Québec par le chemin Roxham de 2017 à avril 2023, date de sa fermeture. «On observe beaucoup de cas parmi les personnes qui sont arrivées à Montréal récemment et qui sont âgées de 23 à 35 ans», analyse Joseph Jean-Gilles.

Selon les données de l’INSPQ, la métropole, à elle seule, enregistre la majorité des cas de la province. GAP-Vies dessert la communauté haïtienne, mais reçoit plus de cas de personnes originaires de l’Afrique subsaharienne, soit 53% de sa clientèle.

Guerres et troubles politiques

En raison des risques de stigmatisation, les autorités sanitaires ainsi que les organismes évitent publiquement de parler de la nationalité des personnes infectées. «Il y a une nouveauté dans la méthode, souligne M. Jean-Gilles. Les données sont maintenant établies en fonction des origines régionales ou continentales des personnes».

Il dit constater que dans des pays en situation de guerre ou aux prises avec des troubles politiques, historiquement, les cas de VIH sont souvent en hausse. Joseph Jean-Gilles cite en exemple le Burundi et le Rwanda «à une certaine époque». Et la situation politique en Haïti pourrait expliquer une certaine recrudescence.

Malgré tout, il y a des résultats intéressants dans la communauté haïtienne, notamment des progrès au niveau du comportement, ce qui fait en sorte que les cas ont baissé dans cette communauté. Joseph Jean-Gilles, directeur général de GAP-Vies

Selon lui, les gens sont aussi mieux informés sur le VIH qu’il y a 10 ans et ils réagissent différemment. À titre d’exemple, il évoque la situation de nombreux couples sérodifférents (une personne est infectée et l’autre ne l’est pas) qui acceptent de vivre ensemble.

Décriminalisation

Grâce aux avancées de la médecine et aux médicaments antirétroviraux (ARV), le virus peut devenir «indétectable». Et s’il est indétectable, on considère qu’il est par conséquent intransmissible. C’est ce que les chercheurs appellent «i=i».

«J’ai beaucoup de cas comme ça. Et cela donne de l’espoir quelque part, car les gens acceptent de vivre ensemble», confirme Joseph Jean-Gilles. Son organisme fait partie d’un groupe qui milite en faveur de la décriminalisation des situations de non-transmission.

«Nous faisons pression pour qu’on décriminalise des cas comme ça», indique le responsable de GAP-Vies.

Le sida en chiffres

-En 2021 dans le monde, 38,4 millions de personnes vivaient avec le VIH, selon l’ONUSIDA. Près de 40 ans après sa découverte, le virus du sida reste incurable et continue d’infecter chaque année près de 2000 Canadiens.

-Le nombre de nouveaux diagnostics d’infections par le VIH au Québéc, qui avait diminué de 31,4 % entre 2019 et 2020, a augmenté passant de 212 cas en 2020 à 239 en 2021 (+12,7 %) selon l’INSPQ. L’épidémie du VIH reste concentrée dans les centres urbains. 58,2 % des nouveaux diagnostics sont effectués à Montréal; 13% en Montérégie; et 7,5 % dans la Capitale-Nationale.

-Il y a peu de changements dans les caractéristiques des nouveaux diagnostics. Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HARSAH) demeurent le groupe de population le plus touché, avec 145 nouveaux diagnostics en 2021. Plus de 6 nouveaux diagnostics sur 10 sont enregistrés chez des HARSAH. Chez les femmes, les personnes originaires de pays où le VIH est endémique sont aussi touchées de façon disproportionnée (60,5% des nouveaux diagnostics féminins).