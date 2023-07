Vacances de la construction: une première semaine meurtrière sur les routes du Québec

Après une première semaine particulièrement meurtrière, le Québec se dirige vers son pire bilan routier des dernières années pour la période des vacances de la construction. Un total de 15 décès routiers ont déjà été répertoriés sur le territoire de la Sûreté du Québec (SQ) depuis le samedi 22 juillet.

Ces 15 décès découlent de 11 collisions routières distinctes, survenues sur les réseaux routier et récréotouristique, précise la porte-parole de la SQ, Catherine Bernard.

Le bilan pourrait donc être le plus lourd des cinq dernières années. L’année dernière, 13 personnes étaient décédées sur le territoire de la SQ pendant l’entièreté des deux semaines que durent les vacances de la construction. En 2021, 11 décès ont été répertoriés, tandis qu’en 2020 et 2019, c’est respectivement huit et 16 morts qui ont été déplorées.