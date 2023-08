Métro a testé pour vous tous les moyens pour se rendre au REM

Que vous soyez cycliste, automobiliste ou adepte des transports en commun, il y a plusieurs options pour se rendre au Réseau Express Métropolitain (REM). Chaque trajet offre ses propres avantages et commodités, desservant une diversité de modes de transport pour assurer une flexibilité maximale à tous les usagers.

Que vous décidiez de pédaler vers votre destination, de conduire votre propre véhicule ou de choisir l’option plus durable du transport en commun, Métro a déniché les meilleures façons de se rendre à ces stations. Notre exploration nous a conduits aux stations de Brossard, Du Quartier, Île-des-Soeurs, Gare Centrale et Panama, offrant un aperçu des différentes options de transport disponibles.

À vélo

Station Brossard

Pour les usagers du vélo, la station Brossard du REM offre un accès simple et pratique grâce à un réseau de pistes multifonctionnelles. Avec un total de 50 espaces de stationnement pour vélos, dont la moitié est couverte, les cyclistes peuvent laisser leur véhicule en toute sécurité avant de monter à bord du REM.

Station Du Quartier

La station Du Quartier, quant à elle, dispose d’une piste cyclable sur le viaduc, offrant une voie claire et sûre pour les cyclistes. L’infrastructure cyclable moderne permet un accès facile à la station. On peut stationner sa bicyclette à l’un des 76 espaces réservés dont 40 espaces couverts. Ces espaces se situent au début du passage piéton aménagé près du Cinéma Cinéplex, à Odéon, du côté du boulevard Du Quartier ainsi que face à l’entrée de la station par le Viaduc du Quartier.

Une station de vélos à la station Du Quartier. Source: Twitter, Oh The Urbanity!

La station de vélo de l’Île-des-Sœurs. Photo: Clément Bolano, Métro Média

Un des stationnements à vélo de la station Panama. Photo: Clément Bolano, Métro Média

Station Île-des-Sœurs

La station Île-des-Sœurs offre une vue spectaculaire sur le centre-ville de Montréal pour ceux qui choisissent d’arriver à vélo. La station est connectée aux pistes cyclables du boulevard René-Lévesque et de la rue du Pont Champlain. Ici, l’infrastructure cyclable bien conçue guide les cyclistes vers la station, où ils trouveront 60 espaces de stationnement pour leurs vélos.

Station Gare Centrale

La Gare Centrale, située au cœur du centre-ville de Montréal, est entourée de plusieurs pistes cyclables permettant un accès facile pour les cyclistes. La station ne comprend pas de stationnements dédiés aux vélos. Il faudra donc compter sur les arceaux de la Ville de Montréal. Des supports existent au coin de la rue Est et rue Belmont et au coin rue Est et rue De La Gauchetière.

Station Panama

À bicyclette, plusieurs options existent pour se rendre à la station Panama. En arrivant côté nord, on y accède par la rue Philippine ou la piste multifonctionnelle du boulevard Taschereau. Côté sud, on peut emprunter le sentier qui relie la station au secteur T de Brossard, via l’avenue Tisserand. Une fois à la station, 200 espaces de stationnement pour vélos sont disponibles, dont 100 sont couverts. Elles sont situées près de l’entrée nord de la station ainsi que du côté sud du tunnel Panama.

En auto

Station Brossard

Les propriétaires de véhicules électriques trouveront également 60 bornes de recharge à la station Brossard. Photo: Clément Bolano, Métro Média.

Si vous choisissez de vous rendre à la station Brossard en voiture, vous pourrez y accéder facilement grâce à trois accès différents : le boulevard de Rome, de nouvelles bretelles depuis l’autoroute 10 et les bretelles existantes de l’autoroute 30. Une fois sur place, un vaste stationnement de 2948 places est à votre disposition. Il est géré par la compagnie Indigo et offre des options gratuites et payantes, avec la possibilité de souscrire un abonnement mensuel ou de payer à la journée. Les propriétaires de véhicules électriques trouveront également 60 bornes de recharge.

Station Gare Centrale

Pour ceux qui choisissent d’arriver en voiture à la Gare Centrale, l’accessibilité est excellente avec un accès direct depuis l’autoroute Ville-Marie. De plus, 4 stationnements payants, gérés par Indigo, sont disponibles avec des options d’abonnement.

Un stationnement situé en face de l’entrée de la gare Centrale. Photo: Capture d’écran Google Street View.

Le stationnement Panama offre 304 places dont 227 gratuites. Photo: Clément Bolano, Métro Média.

Station Panama

Pour accéder à la station Panama en voiture, l’entrée se fait via la rue Philippines, à partir de l’avenue Panama ou du boulevard Pelletier. La station dispose d’un stationnement de 304 places, dont 227 gratuites et 4 avec bornes de recharge pour véhicules électriques. Le débarcadère près du terminus Panama permet de déposer ou récupérer une personne.

Station Du Quartier

Bien que la station n’offre pas de stationnement dédié pour les voitures, elle est facilement accessible par le boulevard du Quartier et le boulevard Lapinière. Un dépose-minute est disponible au début du passage piéton près du Cinéma Cinéplex Odéon, du côté du boulevard Du Quartier, offrant une solution pratique pour déposer ou récupérer une personne.

Station Île-des-Sœurs

La station Île-des-Sœurs ne dispose pas de stationnement pour les autos. Des espaces sont réservés pour déposer ou récupérer une personne dans le débarcadère situé du côté sud de la station. Il est donc recommandé pour les résidents de l’IDS de s’y rendre en autobus.

En transport collectif

Station Brossard

Pour les usagers des transports en commun, la station Brossard dispose d’un terminus d’autobus de 21 quais accueillant des bus d’exo et du RTL. Un total de 26 lignes d’autobus convergent vers cette station, ce qui offre une grande facilité d’accès.

Station Île-des-Sœurs

De même, la station Île-des-Sœurs propose trois quais pour les autobus et des arrêts d’autobus sur rue sur le boulevard René-Lévesque. Quatre lignes d’autobus se rendent à la station, du côté nord ou sud: les lignes 4, 21, 32 et 132.

La station île-des-Sœurs ne dispose pas de stationnement mais un dépose-minute existe. Photo: Clément Bolano, Métro Média

Station Gare Centrale

Enfin, la Gare Centrale, située en plein cœur du centre-ville de Montréal, offre un terminus d’autobus, des arrêts d’autobus sur rue, une station de métro, une gare de trains de banlieue et une gare de trains de longue distance. Cette multitude d’options de transport en commun rend cette station particulièrement accessible. Il est plutôt recommandé de s’y rendre en métro par la ligne 2, station Bonaventure. Une marche d’une dizaine de minutes est à prévoir pour se rendre à la station.

Station Panama

Pour ceux qui choisissent d’utiliser le transport en commun, la station Panama propose un terminus d’autobus de 30 quais et un total de 37 lignes d’autobus (exo et RTL) qui convergent vers la station. Cela offre une grande variété d’options pour ceux qui préfèrent utiliser les transports en commun.

Un voyageur faisant un transfert depuis le réseau de bus au train léger du REM. Photo: Clément Bolano, Métro Média.

Station Du Quartier

Enfin, la station Du Quartier offre un accès facile pour les usagers des transports en commun avec des arrêts d’autobus sur rue sont accessibles à proximité de la station. Les lignes 4, 21, 32 et 132 ont des arrêts à proximité de la station sur le boulevard Du Quartier ou le boulevard Lapinière.