Le marché résidentiel reprend son essor à Montréal

Pour la première fois depuis juin 2021, la région métropolitaine de Montréal (RMR) connaît une reprise des ventes de propriétés résidentielles. Selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), malgré la hausse des taux d’intérêt, une partie des acheteurs semblent moins affectés et ont réussi à trouver des stratégies pour rester actifs sur le marché.

Les chiffres montrent que de nombreux acheteurs, notamment les nouveaux arrivants, sont prêts à passer à l’action. Ils utilisent diverses méthodes, comme le recours au financement non conventionnel, qui permet d’éviter le test de stress pour obtenir un prêt hypothécaire, ou l’achat de petits immeubles à revenus multiples. Ces stratégies sont susceptibles de compenser l’augmentation des taux d’intérêt grâce à des revenus locatifs en hausse.

Les ventes de propriétés résidentielles dans les grands secteurs de la RMR de Montréal ont suivi trois tendances distinctes. Tandis que la Rive-Nord et la Rive-Sud de Montréal ont enregistré une baisse respective des ventes de 13% et 2%, les secteurs de Vaudreuil-Soulanges et Laval ont connu une légère croissance de 3% et 5% respectivement.

Cependant, l’Île de Montréal et Saint-Jean-sur-Richelieu se sont démarqués avec des augmentations respectives de 12% et 23% par rapport à la même période de l’année précédente.

Les différents types de propriétés ont montré des performances variées. Bien que le nombre de ventes de copropriétés ait diminué de 4%, les ventes de maisons unifamiliales et de petites propriétés à revenus ont augmenté respectivement de 3% et 15%.

L’inventaire de propriétés en baisse

En juillet 2023, le nombre d’inscriptions en vigueur a augmenté de 20% par rapport à la même période de l’année précédente, avec un total de 14 820 inscriptions répertoriées sur le territoire de la RMR de Montréal.

Cette augmentation est due à une hausse des inscriptions dans toutes les catégories de propriétés, avec une augmentation plus marquée pour les maisons unifamiliales et les copropriétés, qui ont augmenté respectivement de 24% et 22%.

Cependant, malgré cette augmentation du nombre d’inscriptions, l’inventaire de propriétés disponibles est en baisse par rapport au mois précédent. Le délai de vente moyen s’est également allongé, avec des petites propriétés à revenus prenant en moyenne 71 jours pour être vendues, soit 28 jours de plus qu’il y a un an. Les copropriétés et les maisons unifamiliales ont suivi avec respectivement 56 jours et 46 jours.

En ce qui concerne les prix, le prix médian des plex a baissé de 6% à 735 000$ en juillet, par rapport à l’année précédente. Les prix médians des copropriétés et des maisons unifamiliales sont restés stables, avec des prix médians respectifs de 395 000$ et 555 000$.

Bien que le marché immobilier résidentiel à Montréal ait été affecté par la hausse des taux d’intérêt, certains acheteurs ont réussi à trouver des moyens de rester actifs sur le marché.