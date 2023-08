Rentrée: un sac à dos comme un coup de pouce pour les familles

C’est le départ de l’édition 2023 de l’opération Sac à Dos, une initiative du Regroupement Partage. Du 14 au 18 août, l’opération qui vise à soutenir les enfants de familles en difficulté économique en fournissant des sacs à dos, des boîtes à lunch et des fournitures scolaires, ciblera 19 quartiers de Montréal et s’étend, pour la première fois, aux territoires de Longueuil et de La Rivière-du-Nord.

Un des aspects unique du programme: les enfants peuvent choisir un sac à dos selon leurs préférences, renforçant ainsi leur confiance pour la rentrée scolaire.

En outre, l’Opération Sac à Dos offre aux familles l’opportunité d’acheter des produits alimentaires sains pour une contribution modeste, équivalant à 10% de la valeur marchande de leurs achats.

Cette année, l’opération soutiendra 7 000 enfants et leurs familles. Des milliers d’enseignants en bénéficieront également. Le Regroupement distribuera plus de 230 000 fournitures scolaires neuves et des denrées d’une valeur de 180 000 $. Cela représente une valeur totale de 775 000 $.

Le contexte économique actuel rend cette aide essentielle. La fin des aides d’urgence, l’inflation record et la hausse des coûts du logement, entre autres, mettent de nombreuses familles sous pression, avance le Regroupement.

«Le nombre de familles en difficulté financière et en insécurité alimentaire augmente considérablement cette année. Nous souhaitons remercier nos donateurs et bénévoles pour leur générosité et leur solidarité», souligne Audrey Renaud, directrice générale du Regroupement Partage.

L’Opération Sac à Dos est rendue possible grâce à la collaboration de partenaires locaux et communautaires, des centaines de bénévoles et des milliers de donateurs. La campagne de financement annuelle du Regroupement Partage permet d’acheter les fournitures et les denrées à des prix préférentiels.