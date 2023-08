Rapport sur le profilage racial: l’opposition souhaite un débat public

Des chercheurs ayant travaillé sur le profilage racial dans les interpellations policières ont rendu public leur second rapport sur la question. L’Opposition officielle sollicite un débat public entre les élus municipaux afin d’examiner les conclusions de cette enquête.

Après plus de cinq ans de recherche sur cette problématique, et à la suite d’un premier rapport publié en 2019, ces chercheurs ont émis une unique recommandation au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans leur nouveau document: suspendre toutes les interpellations policières injustifiées jusqu’à la mise en œuvre de mesures efficaces pour éradiquer les discriminations.

Après toutes ces années de mobilisation face à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, je comprends mal le silence de l’administration Plante sur la décision du SPVM de ne pas ouvrir le débat sur les résultats du 2e rapport des chercheurs, alors qu’il révèle que la mise en place de la Politique sur les interpellations policières du SPVM n’a pas eu pour effet de résorber les disparités raciales démontrées. Abdelhaq Sari, porte-parole de l’Opposition officielle en matière de sécurité publique.

Suite à la publication du rapport en juin, le chef du SPVM a exprimé son désaccord quant à un éventuel moratoire sur les interpellations, considérant cette mesure comme «symbolique» et insuffisante pour engendrer un changement de culture au sein de son organisation.

Des statistiques frappantes

L’Opposition officielle s’interroge sur la position adoptée par le SPVM, et souligne le manque de réaction de l’administration Plante face à ces conclusions.

Le rapport met en lumière des disparités significatives en fonction de l’origine ethnique. En 2021, les individus autochtones étaient six fois plus susceptibles d’être interpellés que les personnes blanches. Un taux qui s’établissait à 3,5 fois pour les personnes noires et 2,5 fois pour les personnes arabes.

Les élus d’Ensemble Montréal pressent l’administration de prendre en compte ces conclusions et de ne pas ignorer ce dossier. Ils rappellent notamment que la Commission de la sécurité publique avait émis 25 recommandations en 2021 pour améliorer la politique du SPVM en matière d’interpellations.

Face à l’importance accordée par l’administration montréalaise au racisme systémique et au profilage racial, l’Opposition officielle espère que Projet Montréal répondra à leur demande de débat.

Ce sujet sera au menu du conseil municipal du 21 août 2023.