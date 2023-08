Plus de 4700 trajets en trottinette électrique à Jean-Drapeau

Le parc Jean-Drapeau, situé au cœur de Montréal, a récemment introduit une nouvelle option de mobilité pour ses visiteurs: le service de location de trottinettes électriques en libre-service, proposé par l’entreprise Bird. Un mois après son lancement, l’entreprise a comptabilisé 4700 trajets réalisés avec son service.

Cette initiative est le fruit d’un projet pilote mené par la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) en partenariat avec la Ville de Montréal. Alors que le parc, réputé pour ses espaces verts et sa programmation riche, continue d’attirer des milliers de visiteurs, on note une moyenne de 200 trajets effectués chaque fin de semaine avec ces trottinettes.

Dans l’ensemble, la flotte de Bird permet aux usagers de couvrir, en moyenne, 500 km chaque jour.

Soucieuse de la sécurité, Bird a intégré une technologie GPS pour assurer le respect des règles en matière de vitesse et de stationnement. De plus, en cas de besoin, une équipe est disponible pour intervenir rapidement et accompagner les utilisateurs, souligne la compagnie américaine.

Stewart Lyons, PDG de Bird Canada, mentionne par ailleurs par voie de communiqué que la société travaille en étroite collaboration avec la SPJD pour veiller à ce que le service de trottinettes électriques réponde aux besoins des visiteurs tout en garantissant leur sécurité.