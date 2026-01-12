Budget 2026: réjouissance et vigilance des commerçants

L’Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) a réagi au dépôt du budget 2026 de la Ville de Montréal lundi. L’association se montre globalement satisfaite des mesures proposées, tout en insistant sur la nécessité de rester attentif aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME), essentielles à la vitalité économique.

Le budget 2026 prévoit une hausse de 3,4% des charges fiscales pour les immeubles non résidentiels, soit le même niveau que l’inflation. C’est un fort contraste avec les propriétaires résidentiels, qui subiront des hausses de 3,8% en moyenne.

Sébastien Ridoin, directeur général de l’ASDCM, a exprimé sa compréhension de la volonté de la Ville de maintenir une stabilité fiscale. Cependant, il a souligné que les commerçants et propriétaires d’immeubles commerciaux sont toujours confrontés à des pressions inflationnistes, à l’augmentation des coûts d’exploitation et aux défis liés à la fréquentation des artères commerciales.

«Les entreprises locales jouent un rôle crucial dans nos quartiers et nécessitent un soutien constant pour assurer leur prospérité», souligne Sébastien Ridoin, directeur général de l’ASDCM.

L’ASDCM a accueilli favorablement le maintien des taux différenciés, une mesure en place depuis 2019 qui allège la charge fiscale des immeubles non résidentiels de 900 000$ et moins.

Investissements additionnels

L’ASDCM exprime aussi son appréciation pour les investissements additionnels en sécurité et en propreté.

De plus, la Ville investira 6 M$ pour les commerces affectés par des chantiers, 300 000$ pour augmenter l’accompagnement des commerçants et 7,4 M$ en soutien aux activités des SDC et des commerces hors-SDC.

