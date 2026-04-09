Il y aura bel et bien des navettes fluviales cet été… mais combien?

Le gouvernement compte bel et bien financer à nouveau les navettes fluviales qui relient divers arrondissements de Montréal au Vieux-Port, à l’île Sainte-Hélène et à la Rive-Sud. Les détails – comme le maintien ou non de l’ensemble des lignes et le niveau de service – seront dévoilées ultérieurement.

L’avenir de quatre des six navettes fluviales en opération l’an dernier étaient en doute depuis la semaine dernière. Dans un article de La Presse du 30 mars, l’Agence régionale de transport métropolitain (ARTM), qui gère les fonds à distribuer aux divers organismes de transport, demandait des clarifications au ministère des Transports et de la Mobilité durable avant le 7 avril. Question de pouvoir planifier l’approvisionnement.

Les deux navettes lancées pour compenser les travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine étaient déjà confirmées pour la saison 2026.

Questionnée par Métro, l’ARTM indique avoir reçu une confirmation du ministère que le projet pilote recevra à nouveau un financement provincial. Il y aura donc des navettes fluviales à Montréal.

Combien? Ni l’ARTM ni le ministère ne le précisent.

«Les modalités de la saison à venir sont en train d’être finalisées et nous avons hâte de vous dévoiler l’ensemble des détails au cours du mois de mai», indique Maxime Duchesne, conseiller senior en relations publiques à l’ARTM.

Même son de cloche du côté du ministère des Transports.

«Le 2 avril 2026, le Ministère a confirmé à l’ARTM son intention de contribuer financièrement aux navettes pour la saison 2026. Le montant pourra être confirmé une fois l’autorisation du Conseil des ministres obtenue», indique la porte-parole Sarah Bensadoun.

L’an dernier, l’ARTM a reçu 8 M$ pour les navettes. Le projet coûte 12,4 M$ par année, le reste étant fourni par les municipalités concernées.

Six liens, 543 000 trajets

L’an dernier, les navettes fluviales ont effectué 543 000 trajets sur le fleuve Saint-Laurent. Quatre liens relèvent de l’ARTM, soit:

Mercier – l’Île Charron;

Vieux-Port – Boucherville;

Vieux-Port – Longueuil, en passant par l’île Sainte-Hélène;

La ligne express entre le Vieux-Port et l’île Sainte-Hélène.

Deux autres navettes sont financées directement par le projet de réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Il s’agit des liens entre le Vieux-Port et Varennes en passant par Pointe-aus-Trembles, ainsi que le lien entre Mercier et Boucherville.