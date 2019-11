Des partisans de Don Cherry menacent de ne plus porter de coquelicot

Don Cherry se plaignait de ne pas voir assez de coquelicots. Sauf que certains de ses partisans promettent maintenant de ne plus porter ces épingles après que la Légion royale canadienne se soit dissociée du controversé commentateur.

La Légion agit depuis des années pour «rendre hommage et venir en aide aux vétérans». Elle distribue, par exemple, des coquelicots en l’honneur du Jour du souvenir.

Dans la foulée des propos anti-immigration tenus samedi par M. Cherry, l’organisation a décidé de désavouer les opinions de l’ex-entraîneur de hockey.

«Les opinions personnelles de M. Cherry étaient blessantes et sèment la discorde, a écrit l’organisation dans un Tweet en anglais le 11 novembre. Nous n’endossons pas celles-ci. Nous apprécions tout de même le soutien important de M. Cherry pour les vétérans.»

«Nous savons que plusieurs nouveaux Canadiens comprennent et accueillent la tradition du coquelicot rouge. Nous continuerons d’éduquer la population sur l’importance de ce symbole fort», a poursuivi l’organisme.

Sur les réseaux sociaux, le message semble avoir poussé plusieurs membres de la Légion à reconsidérer leur engagement.

«Avec cela, je vais devenir « ces personnes » [en référence à la qualification faite par Don Cherry des immigrants] et ne supporterai plus jamais la légion», écrit un utilisateur Twitter.

