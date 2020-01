Lino Saputo met en demeure Radio-Canada

L’entrepreneur québécois Lino Saputo se prononce face au reportage Les trous de mémoire de Lino Saputo des journalistes Gaétan Pouliot, Marie-Maude Denis et Jacques Taschereau. L’émission Enquête de Radio-Canada y faisait état de ses liens avec la mafia italienne.

Dans un communiqué envoyé aux médias mardi matin, il a indiqué s’en être remis à ses avocats, qui mettront en demeure les journalistes d’Enquête ainsi que la Société Radio-Canada.

D’après lui, Enquête a tenté de le rendre coupable par association en rapportant des «soi-disant liens» entre lui et la mafia italienne.

«Ce reportage m’oblige à réitérer ce que je répète depuis des décennies: je suis une personne intègre et honnête et je l’ai toujours été. Je sais que je n’ai rien à me reprocher et que je ne me suis jamais associé au crime organisé», a déclaré Lino Saputo dans le communiqué.

L’Italo-Canadien estime que les faits relevés par Enquête traitent de «situations ayant déjà fait les manchettes et qui remontent à plus de cinq décennies. L’essentiel du reportage récupère des vieilles histoires et n’apporte aucun éclairage nouveau» ajoute-t-il.

«Je peux affirmer sans gêne que je suis allé au bout de presque tous mes rêves. Le seul qui ne soit pas complètement concrétisé est de ne pas avoir pu, une fois pour toutes, tourner la page sur ces suspicions à mon égard. […] Je ne souhaite plus consacrer d’efforts et d’énergie à me justifier ou à commenter des propos faux et malveillants à mon endroit sur la place publique.» Lino Saputo

Plus de détails à venir.