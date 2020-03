La frontière canado-américaine sur le point d’être fermée pour contenir le coronavirus

Alors qu’Ottawa et Washington doivent procéder mercredi à une fermeture complète de leurs frontières pour tous les voyageurs, afin de limiter la propagation du coronavirus, le ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne appelle à des mesures «raisonnées et proportionnées» pour assurer la sécurité alimentaire de tous les Canadiens.

«La frontière canado-américaine est particulière. Il y a un enjeu stratégique. On sait que nos chaînes d’approvisionnement sont intégrées. La santé de tous les Canadiens est notre priorité, mais pour assurer la santé, il y a aussi la sécurité alimentaire. Il faut s’assurer que toutes ces chaînes puissent fonctionner. Ça se fait dans la coopération et la consultation», a expliqué le membre du gouvernement fédéral sur les ondes de Radio-Canada, en matinée.

Une intense ronde de négociations a eu lieu dans la nuit de mardi et mercredi entre les gouvernements de Trudeau et de Trump.

M. Champagne affirme qu’Ottawa doit s’adapter devant les mesures que prennent «d’heure en heure» les pays et les aéroports dans le monde pour combattre le virus. Le premier ministre Justin Trudeau prendra la parole à ce sujet, mercredi à 10h30.

De son côté, le président américain Donald Trump a confirmé sur Twitter que son gouvernement va fermer temporairement sa frontière nord avec le Canada au trafic non essentiel. «Le commerce ne sera pas affecté. Détails à suivre», a-t-il indiqué.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!

