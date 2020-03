Il faut éviter «d’augmenter les inégalités» pendant le coronavirus, dit Mélanie Joly

Inquiète des conséquences financières qu’engendrera le coronavirus dans la population, la ministre du Développement économique, Mélanie Joly, veut préparer l’après-coronavirus en priorisant les plus vulnérables. Elle assure tout mettre en œuvre actuellement pour éviter «d’augmenter les inégalités» au sortir de la crise.

«Ce n’est pas vrai que ce sont juste ceux et celles qui détiennent du capital qui vont en profiter. On ne veut pas se retrouver dans une situation comme celle de 2008. C’est la grande question en ce moment», explique l’élue fédérale d’Ahuntsic-Cartierville, en entrevue à Métro mardi. Elle dit vouloir «aplanir la courbe au niveau économique également».

D’ailleurs, une mise à jour économique doit être présentée en après-midi par le ministre des Finances. Mélanie Joly reconnaît que certaines mesures «devront être précisées». «Par exemple, les entreprises qui ont accès à la subvention fédérale de 75% pour leurs salaires doivent prouver une perte de 30% de revenus. Or, on va devoir déterminer à partir de quel moment on calcule cette perte», dit-elle.

L’urgence dans le contexte, soutient la ministre, est surtout de maintenir «la force» et le pouvoir d’achat des travailleurs de la classe moyenne.

«Des mesures pour détendre massivement le filet social, comme l’allocation de soins d’urgence de 2000$, ça va être très important. L’idée, c’est que personne ne soit oublié ou tombe entre les craques du système.» -Mélanie Joly, ministre du Développement économique

La députée libérale promet également de ne pas négliger le soutien aux organismes communautaires, qui sont de plus en plus sollicités en ces temps de pandémie. «L’anxiété est plus forte, les gens sont inquiets, et la violence augmente. Il faut donner beaucoup d’argent pour soutenir nos refuges, nos banques alimentaires, nos centres d’aide», observe-t-elle.

Dimanche, Justin Trudeau a annoncé que Jeunesse J’écoute touchera une subvention de 7,5 M$, alors que Centraide en recevra 9 M$. Les refuges pour itinérants se verront aussi allouer 157,5 M$ à travers le Canada, alors que les centres venant en aide aux personnes victimes de violence auront droit à 50 M$.

Une situation «imparfaite»

Si plusieurs personnes remettent en cause le leadership du gouvernement Trudeau depuis le début de la crise, il en est tout autrement pour François Legault au Québec. À ce sujet, Mélanie Joly reconnaît que des améliorations sont possibles.

«On fait face à une situation imparfaite. On est imparfaits, mais on fait du mieux dans les circonstances. Nos mesures économiques, c’est du jamais-vu depuis presqu’un siècle. La réaction, elle est bonne, mais c’est sûr que la situation évolue très rapidement. Une journée correspond à une semaine en ce moment», explique-t-elle.

«On a le nez collé sur le terrain pour réajuster le tir au fur et à mesure.» -Mélanie Joly, ministre du Développement économique

La crise de la COVID-19 permettra à terme de «bâtir une économie plus verte», d’après l’élue, qui tend impliquer des agences de développement économique dans cette relance écologique. «On savait déjà qu’il fallait changer nos façons de faire pour réduire les GES, mais maintenant, il faut voir comment on va le faire dans le contexte actuel. Ce sont des questions qu’on se pose», lâche-t-elle.

Protéger les hôpitaux dans Ahuntsic

Hier, la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP) a rendu publique une liste du nombre de cas de coronavirus par arrondissement, ville liée et territoire de CIUSSS. Le document ne laisse aucun doute: aucun quartier n’est à l’abri du coronavirus dans la métropole.

Alors qu’Ahuntsic-Cartierville regroupe pour sa part 54 cas, Mme Joly appelle ses concitoyens à respecter les mesures de confinement. «C’est ça qui va faire en sorte qu’on va vraiment réduire la propagation communautaire», dit-elle.

«On doit être capables de protéger l’accès à des établissements comme l’Hôpital Fleury et Sacré-Cœur. C’est fondamental», ajoute Mme Joly.

Celle-ci promet par ailleurs d’aborder le sujet avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dans les prochains jours.