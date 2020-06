Trudeau promet un portrait des finances publiques le 8 juillet

Une semaine après avoir refusé de s’avancer parce que la situation demeurait «incertaine», Ottawa présentera finalement un portrait de l’état des finances publiques le 8 juillet prochain, a confirmé mercredi le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Il dit vouloir «faire preuve de transparence» auprès des citoyens, dans la foulée de la pandémie.

«À mesure qu’on commence à reprendre certaines activités, beaucoup de gens se demandent à quoi s’attendre au cours des prochains mois et ce que la crise veut dire pour notre économie», a expliqué le chef libéral, lors d’une mêlée de presse. Il affirme que le document sera un simple «portrait». Une mise à jour économique complète, qui comprend des prévisions sur plusieurs années, est «encore irréaliste» selon lui.

«Évidemment, on n’est pas en mesure de partager davantage […], mais on est très capables de rassembler des informations sur ce qu’on fait, avec quelques prévisions pour les prochains mois.» -Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Ce dernier estime que cette première publication pourra «rassurer les gens» et émettre certains éléments de comparaison avec le reste du monde, en termes de coûts des mesures liées à la pandémie. «On veut donner le plus d’informations possibles. Mais on veut aussi que ces informations soient utiles», nuance-t-il. Les propos du premier ministre sont effectivement fort différents de ceux qu’il avait tenus la semaine dernière. M. Trudeau alors déclaré qu’il serait difficile de même prédire l’avenir fiscal «dans un mois ou deux», et qu’il vaudrait mieux user de prudence.

Fin mai, le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, a indiqué que le déficit fédéral atteignait maintenant 260 G$. Il s’agit d’un bond de 8 G$ en quelques mois seulement, surtout en raison des dépenses d’aide d’urgence et d’une baisse de l’activité économique.

À quand un budget complet?

Le ministre des Finances, Bill Morneau, avait laissé entendre en début de semaine qu’un bilan de l’économie pourrait arriver bientôt, après avoir lui aussi refusé de s’avancer. Rappelons que le budget fédéral, qui devait arriver en mars dernier, n’a jamais été déposé, pandémie oblige. La dernière mise à jour économique, quant à elle, a été déposée en décembre 2019.

Questionné sur une date potentielle en vue d’un éventuel budget ou un énoncé budgétaire complet, le premier ministre canadien s’est fait très prudent.

«Les discussions se poursuivent et on va continuer de regarder ça. Quand la situation sera assez stable pour le faire, on va certainement le faire», soulève-t-il, se disant encore en mode «réaction».

Des critiques se font sentir

Plusieurs députés de l’opposition ont critiqué mercredi le choix du gouvernement Trudeau de présenter un portrait des finances publiques pendant l’été, au moment où plusieurs Canadiens sont en vacances et, donc, moins attentifs à l’actualité politique. «En plein été! Bravo champion!», a entre autres ironisé le député conservateur Gérard Deltell. Il condamne qu’Ottawa refuse de le faire plus tôt, alors que les gouvernements provinciaux de Terre-Neuve, de la Saskatchewan et du Québec ont déjà publié une mise à jour économique.

«La triple couronne de la vilaine gestion des fonds publics du gouvernement Trudeau: incapable de chiffrer le déficit, incapable de chiffrer les dépenses, et une mise à jour dans un mois. Les Canadiens méritent la vérité sur les finances publiques.» -Gérard Deltell, du Parti conservateur

Même son de cloche pour le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui s’inquiète que les autorités fédérales aient des «choses à cacher». Il presse Ottawa de rappeler tous les élus à Ottawa, en juillet, pour faire approuver le dépôt du portrait économique.

«C’est un peu ridicule, et ça vient miner la confiance que les gens devraient avoir dans nos institutions, qui desservent extrêmement bien nos citoyens», a pour sa part réagi Justin Trudeau face à ces attaques.