COVID-19: 104 nouveaux cas et 3 décès au Québec

Le nouveau bilan du gouvernement québécois en ce dimanche 9 août fait état de 104 nouvelles infections de la COVID-19, ce qui porte le total de cas au Québec à 60 471 (dont 50 886 sont considérés comme rétablis).

Montréal reste la région la plus touchée par la COVID-19 depuis le début de la crise sanitaire dans la province. Près de 30 000 personnes y ont attrapé la maladie et 3000 personnes y ont succombés, principalement dans les CHSLD.

2 décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans les dernières 24 heures auquel il faut ajouter un décès survenu avant le 1er août. Le nombre de morts dans la province atteint les 5695 personnes.

Le nombre d’hospitalisations enregistre une très légère augmentation aujourd’hui avec une hospitalisation supplémentaire par rapport à hier, ce qui donne un cumul de 156. Parmi ces hospitalisations, 22 se trouvent toujours aux soins intensifs soit une diminution de 1.

Concernant les tests réalisés, les chiffres du gouvernement font état de 16 093 dépistages pour le 7 août. Le nombre total de tests atteint les 1 358 486.

Au Canada et dans le reste du monde

Dans son dernier bilan officiel du 8 août, le gouvernement fédéral recense 119 221 cas au Canada (dont 103 566 sont considérés comme guéris). Le nombre de décès dans le pays atteint lui les 8 976.

«Au cours de la semaine dernière, on a testé en moyenne 48 360 personnes par jour, dont 1% ont reçu un résultat positif, et environ 400 cas ont été signalés chaque jour dans tout le pays.», a déclaré la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada dans un communiqué.

Dans le reste du monde, les plus récentes données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant la pandémie de la COVID-19 rapportent 19 187 943 cas et plus de 716 075 morts. Sur le continent américain qui constitue plus de la moitié des cas mondiaux, la pandémie continue d’aggraver le bilan des États-Unis (55 318 nouveaux cas pour 1249 nouveaux morts) et le Brésil (53 139 nouveaux cas pour 1 237 morts), où le nouveau coronavirus a fait plus de 100 000 morts. L’épidémie s’accélère aussi en Inde (61 537 nouveaux cas et 933 nouveaux décès) et en Afrique du Sud qui a dépassé le seul des 10 000 morts.