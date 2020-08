COVID-19: 67 nouveaux cas au Québec

Le dernier bilan officiel du Québec fait état de 67 nouvelles infections dans la province. Le bilan de la pandémie de COVID-19 atteint désormais les 61 151 cas (dont 53 847 sont considérés comme rétablis).

Si aucun décès n’a été enregistré dans les dernières 24 heures pour la deuxième journée consécutive, il faut tout de même ajouter un décès survenu il y a plusieurs jours au bilan québécois du nombre de morts de la COVID-19 qui atteint désormais les 5720.

Le nombre d’hospitalisations est demeuré stable, soit un cumul de 149, tout comme le nombre de personnes admises en soins intensifs, qui est de 25.

Concernant les prélèvements réalisés le 14 août, Québec annonce le chiffre de 14 947 tests pour un total atteignant les 1 460 778.

Plus de 121 889 cas ont été recensés au Canada depuis le début de la pandémie selon le dernier bilan officiel du gouvernement fédéral en date du 15 août. Sur ce total, 108 217 sont considérés comme rétablis, tandis que le nombre de morts atteint les 9 024 décès.Le Québec reste la région la plus touchée devant l’Ontario (40 565 cas)

Dans le reste du monde et selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la maladie continue sa progression avec une moyenne de 300 000 nouveaux cas par jour, soit un total de 21 026 758 depuis le début de la pandémie. Le nombre de morts lui approche doucement des 800 000 victimes avec près de 755 786 morts. L’OMS reste préoccupée par le cas du continent africain qui approche du million de cas et notamment l’Afrique du Sud qui cumule la moitié des cas du continent et près de 11 000 morts. Les États-Unis restent le pays le plus touché avec un dernier bilan de 52 799 nouveaux infectés pour un total dépassant les 5,2 millions et 165 000 morts, suivis par le Brésil et l’Inde qui enregistre la plus forte progression en 24 heures (plus de 65 000 nouveaux cas pour un total atteignant les 2,5 millions et près de 50 000 morts).