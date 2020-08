Coronavirus: 102 nouvelles contaminations et 40 autres en réévaluation

Au Québec, 102 nouvelles contaminations au coronavirus se sont ajoutés ces dernières 24 heures. De plus, les résultats positifs de 40 cas supplémentaires de la région de Montréal sont en réévaluation en raison d’une contamination des échantillons dans un laboratoire, précise le gouvernement dans un communiqué.

Le total de cas confirmés, y compris ces 40 cas, s’élève à 61 945 personnes.

Aucun décès n’est survenu dans les 24 dernières heures, mais un survenu à une date ultérieure s’ajoute au bilan des décès (19-24 août). Au total, 5 747 décès ont été enregistrés au Québec jusqu’à ce jour.

Le nombre d’hospitalisations a diminué de 8 par rapport à la veille, à 110 personnes. Du nombre, 12 se trouvent aux soins intensifs : pas de hausse dans ce dernier cas.

Les prélèvements réalisés le 24 août s’élèvent à 11 440, à 1 590 538.

«Considérant les cas confirmés en réévaluation, l’ensemble des données pourraient être réajustées à la baisse dans les prochains jours à la lumière des résultats obtenus», dit Québec.

Hier, en conférence de presse avec le directeur national de Santé publique, Dr Horacio Arruda, et le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire, le ministre de la Santé et des services sociaux, Christian Dubé, a remercié les Québécois de prendre au sérieux les mesures recommandées par la Santé publique pour contenir la contamination et éviter les éclosions.

Il a aussi remercié les «gens dans la santé publique et les gens du réseau de la santé» et a précisé que le Québec demeure l’un des endroits où la pandémie est la mieux contenue dans le monde.

Il a par ailleurs indiqué les enquêtes épidémiologiques sont menées dans les meilleurs délais pour «éviter que le feu de broussailles se transforme en feu de forêt».

À son avis, tant qu’on reste à un petit nombre de cas, la situation ne l’inquiète pas. «À 180 cas, ça commence à nous inquiéter». Tant que le taux de transmission reste à moins de 20 cas par million d’habitants, c’est acceptable, dit-il.

«Ce n’est pas parfait, mais c’est notre nouvelle réalité. Et si on dépasse, faut pas paniquer. On sortira notre guérilla d’éclosion.»