COVID-19: Justin Trudeau fait le point sur la situation de la pandémie au Canada

Le premier ministre Justin Trudeau était accompagné du ministre des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc ainsi que de la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique et de son adjoint le Dr Howard Njoo pour faire le point sur les mesures prises par le gouvernement fédéral sur la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement fédéral a réitéré sa volonté de continuer à aider les provinces et les territoires à gérer la sécurité de tous les canadiens dans cette lutte contre la pandémie. Justin Trudeau et son ministre des affaires intergouvernementales ont passé hier le 20e appel avec les premiers ministres provinciaux et territoriaux afin de coordonner les efforts des différents gouvernements. Prés de 190 millions d’articles de protection individuelle ont été distribués aux provinces selon le premier ministre Trudeau.

Le premier ministre ainsi que l’administratrice en chef de la santé publique la Dre Theresa Tam ont aussi insisté sur la nécessité de télécharger «si ce n’est pas déjà fait, de télécharger immédiatement l’application si elle est disponible dans votre région». Téléchargé plus de 4.5 millions de fois selon le premier ministre, 8 provinces ont déjà adopté l’application et des discussions se poursuivent avec l’Alberta et la Colombie-Britannique. «Vous devez continuer vos efforts pour aplanir la courbe et casser la deuxième vague. Le nombre de cas est encore trop élevé et trop de gens sont encore à risque […] On peut encore renverser la tendance.»

La Dr Theresa Tam et son adjoint Dr Howard Njoo ont fait le point sur les chiffres du jour dont dispose le gouvernement fédéral sur la situation de la COVID-19. 191 732 cas de COVID ont été recensés dont 20 543 actifs actifs et 9 699 décès. En moyenne ce sont plus de 77 000 canadiens qui sont testés chaque jour avec 2,4% de cas actif. Chaque jour, le gouvernement recense à travers les provinces près de 2300 cas, 870 cas de la COVID dans les hôpitaux et 20 décès en moyenne. Une résurgence de l’épidémie préoccupante selon les administrateurs de la santé publique.

Le premier ministre a été questionné notamment sur son projet de normes nationales pour les centres de soins de longue durée, un projet de loi sur la santé des Autochtones et le conflit de pêche en Nouvelle-Écosse.

Plus de détails à venir