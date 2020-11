COVID-19: les nouveaux cas sont en baisse au Québec

Stabilisés depuis plusieurs jours, les nouveaux cas de COVID-19 sont en baisse au Québec, avec 1100 infections recensées en 24 heures. Ce sont près de 135 430 personnes qui ont été infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie au Québec. 117 551 sont considérés comme rétablis.

Le premier ministre Justin Trudeau a voulu rassurer les Canadiens hier en affirmant durant son point presse quotidien que les premières doses de vaccins seront disponibles dans les premiers mois de 2021. François Legault de son côté, a exprimé son inquiétude sur les cas d’infections dans les résidences privées pour aînés (RPA). Québec publiera aussi dans les prochains jours un «guide à respecter» pour la période des Fêtes. Le premier ministre a conseillé aux québécois de se limiter à deux rassemblements familiaux durant cette période de quatre jours.

Le bilan humain s’alourdit avec 28 décès supplémentaires, dont 12 survenus dans les dernières 24 heures, 14 entre le 18 et le 23 novembre et 2 à une date inconnue. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’alourdit et passe à 6915 décès.

Les hospitalisations n’enregistrent aucune évolution et se stabilisent à un cumul de 655. Le nombre de personnes aux soins intensifs baisse lui de 3 et passe à 93 personnes.

Quant aux prélèvements pour la date du 23 novembre, ceux-ci s’élèvent à 24 067 pour un total de 3 750 867 tests.

1023 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Les données du Ministère de l’Éducation ont été mises à jour pour la date du 23 novembre. On recense une légère diminution des cas positifs actifs dans le réseau scolaire de la province avec près de 3492 cas (2847 élèves et 645 membres du personnel).

Ce sont près de 12 884 personnes qui ont été testées positives dans le réseau scolaire depuis le début de l’année scolaire au Québec. Le ministère en dénombre néanmoins 9392 qui sont considérés comme rétablis et de retour à l’école (dont 7592 élèves et 1800 membres du personnel).

Le nombre de classes touchées repart à la hausse avec une augmentation de 130 classes fermées à cause d’une infection de COVID-19, pour un total de 1139. Une seule école reste fermée ou partiellement fermée selon le ministère.

Si près de 1999 écoles ont été touchées par des infections de COVID-19 depuis la rentrée de septembre, 976 ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirés du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif augmente de 11 et passe à 1023 écoles.