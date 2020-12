COVID-19: les infections continuent d’augmenter au Québec

Les nouvelles infections continuent d’augmenter et se rapprochent de nouveau dangereusement de la barre des 2000 avec 1897 cas de COVID-19 en 24 heures.

Aujourd’hui, Montréal enregistre toujours le chiffre le plus élevé de la province avec 626 infections. Les autres régions les plus touchées sont la Montérégie avec 257, la Capitale-Nationale avec 214 et la région de Laval avec 156.

Près de 169 173 personnes ont été infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie au Québec (dont 144 168 sont considérés comme rétablis).

Le premier ministre François Legault a annoncé hier les mesures qui doivent assurer la «mise en pause» du Québec pour tenter de casser la vague. Alors que les commerces non essentiels devront fermer du 25 décembre au 11 janvier et que le télétravail sera rendu obligatoire dès jeudi, des assouplissements ont néanmoins été observés pour l’extérieur.

Le Québec enregistre 43 décès supplémentaires, dont 13 sont survenus dans les dernières 24 heures, 25 entre le 9 et le 14 décembre, 3 avant le 9 décembre et 2 à une date inconnue. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec passe à 7613 décès, un décès ayant été retiré du compte car non attribuable à la COVID-19 après enquête.

Les nouvelles hospitalisations augmentent de 16 dans ces dernières 24 heures pour atteindre un cumul de 975. Le nombre de personnes aux soins intensifs augmente lui que de 3 pour un total de 128 personnes.

La campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec continue, 1315 doses de vaccins ont été administrées hier. Au total, 1613 personnes ont déjà été vaccinées.

Les prélèvements s’élèvent pour la date du 14 décembre à 32 873 pour un total de 4 402 377.

1204 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 14 décembre. Celles-ci font état d’une hausse des cas positifs actifs dans le réseau scolaire de la province avec près de 4955 cas (3930 élèves et 1025 membres du personnel).

Ce sont près de 18 879 personnes (+808) qui ont été testées positives dans le réseau scolaire depuis le début de l’année scolaire au Québec selon le ministère. Parmi ces personnes, on en dénombre 13 924, soit une augmentation de 444 depuis la veille, considérées comme rétablies et de retour à l’école (dont 11 407 élèves et 2517 membres du personnel).

Le nombre de classes fermées à cause d’une infection de COVID-19 est en hausse avec une augmentation de 181 pour un total de 1503 classes. Néanmoins, le nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées augmente de 5 et passe à 13 selon le ministère.

2316 écoles ont été touchées par des infections de COVID-19 depuis la rentrée de septembre, 1112 ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirés du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif augmente de 20 et passe à 1204 écoles.

Alors que les cours devraient prendre fin jeudi, le retour à l’école se fera plus tard que prévu a annoncé hier le premier ministre François Legault. Les élèves reviendront sur les bancs de l’école le 11 janvier au lieu du 4 ou 5 janvier prévu. L’enseignement pendant ces quelques jours supplémentaires se fera à distance.