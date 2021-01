COVID-19: les hospitalisations continuent de baisser au Québec

Après plusieurs semaines d’alertes, les hospitalisations dues à la COVID-19 continuent de baisser au Québec. Avec une diminution de 26 en 24 heures, le total des hospitalisations atteint les 1264 (sur une base de lit désignés de 2117). Du côté des soins intensifs, le nombre de personnes baisse lui aussi de 9 pour un cumul de 212.

D’après la dernière mise à jour du rapport et des projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) concernant les besoins hospitaliers, «le déclin observé la semaine dernière du nombre de patients COVID-19 hospitalisés se poursuivra». Pour l’institut, le risque de dépassement des capacités hospitalières au cours des trois prochaines semaines pour la région de Montréal est «peu probable» même si toujours fragile, certains hôpitaux ayant près de 75% des lits réguliers et 70% des lits soins intensifs occupés par des patients COVID.

Ce chiffre tombe à 40% et 33% pour les hôpitaux des autres régions, rendant le dépassement pour les 3 prochaines semaines «improbable».

Ainsi pour l’institut le nombre d’hospitalisations anticipées a diminué de façon importante (-31%) en une semaine. Près de 80% de ces hospitalisations sont pour des résidents de Montréal et des régions proches. Le risque d’hospitalisations des nouveaux cas se situe lui aux alentours de 5,2%.

Dans le même temps, les nouveaux cas sont en légère hausse dans la province avec 1368 infections dans les dernières 24 heures, mais restent toutefois en dessous des chiffres affolants de la fin décembre.

L’INESSS confirme dans son rapport que le nombre de nouveaux cas confirmés est en baisse de 24% par rapport à la semaine précédente (10 590 versus 13 941). Une baisse observée dans tous les groupes d’âge mais plus particulièrement chez les 70 à 79 ans (-33%) et chez les plus de 80 ans (-38%).

Le bilan de la COVID-19 dans la province s’élève désormais à 258 698 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 233 768 sont considérées comme rétablies.

Montréal continue d’enregistrer le plus gros des nouveaux cas avec 546 depuis 24 heures . Les autres régions les plus touchées sont la Montérégie avec 230, la région des Laurentides avec 133 cas suivi de la région de Laval avec 110 cas.

Le Québec enregistre 39 décès supplémentaires, dont 8 sont survenus dans les dernières 24 heures, 24 entre le 21 et le 26 janvier, 5 avant le 21 janvier et 2 à une date inconnue. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève à 9667 décès depuis le début de la crise sanitaire, 2 décès ayant été enlevé du compte car non attribuable à la COVID-19 après enquête.

D’après un rapport de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) paru ce matin, la mortalité au Québec a grimpé de 10% en 2020 par rapport à l’année précédente. Une funeste hausse liée à la pandémie de COVID-19 affirme l’institut.

Les prélèvements s’élèvent pour la date du 26 janvier à 36 733 pour un total de 5 758 183 tests.

3767 doses ont été administrées hier pour un total de 232 896 personnes vaccinées contre la COVID-19 dans la province. Le ministère précise avoir reçu jusqu’à présent 238 100 doses. L’objectif du gouvernement reste d’atteindre les 1,3 million de vacciné dans la province avant le 31 mars.

1134 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 26 janvier. Les cas positifs confirmés et actifs sont en légère hausse avec 2398 cas dans le réseau scolaire de la province (1944 élèves et 454 membres du personnel).

Sur les 4538 cas positifs rapportés au 26 janvier, près de 2140 sont rétablis et de retour à l’école. Le nombre de classes actuellement fermées pour cause d’une infection de COVID-19 augmente de 74 et passe à 819.

Depuis le 5 janvier 2021, 1422 écoles ont rapporté un ou des cas positifs de COVID-19 au sein de leur établissement. 288 écoles ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirées du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif baisse de 12 et passe à 1134 écoles.