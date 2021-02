COVID-19: une hausse des nouveaux cas et des hospitalisations toujours en baisse

Une légère hausse des nouveaux cas fait repasser le Québec au-dessus de la barre symbolique des 1000 avec 1053 infections de COVID-19 dans les dernières 24 heures.

Le bilan de la COVID-19 dans la province s’élève désormais à 264 526 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 241 537 sont considérées comme rétablies.

Le premier ministre François Legault tiendra en fin d’après-midi une conférence de presse où le gouvernement précisera les mesures qui seront prises pour l’après 8 février.

La région de Montréal continue d’enregistrer le plus gros des nouveaux cas dans la province avec 536 cas depuis 24 heures . Les autres régions les plus touchées sont la Montérégie avec 175 cas, la région de Lanaudière avec 67 cas suivi de la région de Laval avec 66 cas.

Du côté des hospitalisations, ces dernières continuent leur baisse avec une diminution de 34 depuis la veille pour un cumul de 1110 (sur une base de lit désignée de 2117). Du côté des soins intensifs, le nombre de personnes baisse lui de 5 pour un cumul de 178.

Le Québec enregistre dans le même temps 38 décès supplémentaires, dont 7 sont survenus dans les dernières 24 heures, 22 entre le 26 et le 31 janvier et 9 avant le 26 janvier. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève à 9862 décès depuis le début de la crise sanitaire.

Les prélèvements s’élèvent pour la date du 31 janvier à 20 579 pour un total de 5 924 827 tests.

Présentés lors d’un breffage technique, deux points modèles de tests rapides vont être déployés au Québec même si le ministère se déclare prudent par rapport à d’autres provinces comme l’Ontario.

356 doses ont été administrées hier pour un total de 240 830 personnes vaccinées contre la COVID-19 dans la province. Le ministère précise que jusqu’à présent, 256 625 doses ont été reçues. L’objectif du gouvernement reste d’atteindre les 1,3 million de vacciné dans la province avant le 31 mars.

1112 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 29 janvier. Les cas positifs confirmés et actifs sont en hausse avec 2662 cas dans le réseau scolaire de la province (2163 élèves et 499 membres du personnel).

Sur les 5423 cas positifs rapportés au 28 janvier, près de 2761 sont rétablis et de retour à l’école. Le nombre de classes actuellement fermées pour cause d’une infection de COVID-19 augmente de 101 et passe à 1008.

Depuis le 5 janvier 2021, 1530 écoles ont rapporté un ou des cas positifs de COVID-19 au sein de leur établissement et 5 sont fermées ou partiellement fermées. 418 écoles ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirées du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif est en légère hausse avec une augmentation de 8 pour un cumul de 1112 écoles.