COVID-19: la vaccination de masse se met en branle

Québec donne le coup de départ à sa stratégie de vaccination de masse. «On va passer à la population générale», a confirmé mardi le premier ministre François Legault.

En direct du Stade olympique, à Montréal, l’élu et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ont détaillé l’opération qui doit s’amorcer dès la semaine prochaine.

Les personnes de 85 ans et plus – nés en 1936 ou plus tôt – seront les premiers Québécois de la population générale à avoir accès au remède. Ils auront accès à un système de rendez-vous en ligne à partir de jeudi.

Tel que prévu, Montréal sera priorisée dans le déploiement des doses, ce qui devrait permettre à des personnes de 70 ans et plus d’avoir accès à un vaccin plus rapidement.

La Santé publique a déjà sélectionné de vastes sites de vaccination, comme le Stade et le Palais des congrès.

Après des semaines de retards, la livraison de vaccins reprend son rythme de croisière partout au Canada. Sur les 640 000 doses censées arriver au pays cette semaine, 136 000 doivent se diriger vers le Québec, avait annoncé lundi le gouvernement de Justin Trudeau

Début février, le ministre Dubé avait exhorté le gouvernement Trudeau à accélérer la cadence. L’opération de vaccination était alors à un point mort. «On ne vaccine presque plus», avait martelé le député de La Prairie.

Le Québec a déjà fait l’expérience de la vaccination de masse. Il y a onze ans, dans le cadre de l’épidémie de grippe A(H1N1), le réseau de la santé avait réussi à administrer plus de 4 millions de doses en l’espace de deux mois. L’actuel directeur national de santé publique, Horacio Arruda, était à la barre de l’opération.

D’autres détails suivront.