Immigration ≠ marchandise

Au lieu de se borner à établir quelle catégorie et quel pourcentage d’immigration sont économiquement profitables, ou nuisibles, pour le Québec, ne devrait-on pas aussi rappeler qu’ici on bénéficie amplement des inégalités entre les populations du Nord et celles du Sud ? Les pays dits développés s’enrichissent depuis belle lurette au détriment des pays dits en développement. On est loin du compte en matière de réciprocité. En avril, la ministre Nadine Girault affirmait : «Ce qu’on veut faire au Québec, c’est vraiment répondre aux besoins économiques du Québec.» Alors qu’il y a tant d’autres choses qui devraient inciter un pays à recevoir des immigrant.es. Des choses qui ne sont pas directement monnayables. La solidarité, la justice, la vivification culturelle et sociale.

S’en tenir à de froids calculs et fixer à la baisse ou à la hausse le seuil d’immigration strictement selon les aléas du marché du travail, c’est réduire cet enjeu à des considérations techniques alors qu’il nécessiterait beaucoup, beaucoup, plus d’humanité et de souplesse. C’est comme si le gouvernement perdait de vue que, pour la plupart des gens, quitter un pays pour s’installer ailleurs n’est pas une banale option parmi d’autres dans un parcours de vie. Frayeurs et déchirements traversent sou- vent la démarche.

Le reste du propos de François Legault fait aussi grincer des dents : « […] Si, à chaque fois qu’on rentre un immigrant économique, le fédéral nous oblige à rentrer un réfugié ou une réunification familiale, là, on va avoir de la difficulté à aller chercher les bonnes personnes. » On jurerait entendre le contremaître d’un entrepôt plutôt que le premier ministre d’une nation. Puis on en comprend que les personnes qu’on doit accueillir sont celles dont veut le capital. On n’a pas besoin d’être pour l’abolition des frontières pour trouver cette vision particulièrement aride.