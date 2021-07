COVID-19: le Québec repasse la barre des 100 nouveaux cas quotidiens

Le Québec continue d’osciller autour de la barre des 100 nouveaux cas quotidiens de COVID-19. Hier, 101 cas se sont ajoutés au bilan gouvernemental.

C’est la troisième journée consécutive où la province se situe près de cette barre symbolique. Au cours des dernières semaines, le bilan variait principalement entre 50 et 80 nouveaux cas par jour.

Le Québec déplore aussi un nouveau décès lié à la COVID-19. Quant aux hospitalisations, elles ont diminué de quatre par rapport à la veille. Il y a présentement 67 personnes hospitalisées, dont 21 aux soins intensifs.

Éclosions en hausse

Le nombre d’éclosions actives est également à la hausse au Québec. Il y en a présentement 35, alors que la veille on en comptait 33.

Cette situation renverse la tendance des derniers mois, mais demeure sous la moyenne des sept derniers jours (40) et des 28 derniers jours (79).

Étant donné la période estivale la grande majorité de ces éclosions (22) ont lieu en milieu de travail.

Incitation à la vaccination

Vendredi, le ministre Christian Dubé a incité une nouvelle fois les jeunes à se faire vacciner.

La vaccination 2 doses ⬆️ d’environ 1% chaque jour, alors qu’on demeure à 70% de vaccination chez les 18-29 pour 1 dose.



Les jeunes doivent faire la différence si on veut éviter d’utiliser le passeport vaccinal.



Le variant est déjà présent au Québec. Tout se joue maintenant. https://t.co/TSoClxn6lR — Christian Dubé (@cdube_sante) July 23, 2021

Selon les données gouvernementales, 64% des nouveaux cas de COVID-19 et 70% des hospitalisations concernent des personnes non vaccinées. Les personnes ayant reçu une seule dose de vaccin représentent 31% des nouveaux cas et 19% des hospitalisations.

Environ 57% des Québécois de 12 ans et plus sont maintenant complètement vaccinés. Et ce, alors que les craintes concernant le variant Delta de la COVID-19 se multiplient. Une nouvelle recherche montre d’ailleurs qu’une vaccination à une seule dose est bien moins efficace contre ce variant.

La campagne de vaccination a d’ailleurs poursuivi son cours. Hier, 94 624 doses de vaccin ont été administrées. En ajoutant les 34 253 personnes vaccinées hors-Québec, les Québécois ont reçu jusqu’ici 10 503 950 doses de vaccin contre la COVID-19.