Vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé: les Québécois seraient largement en faveur

Selon un récent sondage mené par la firme Léger, les Québécois seraient massivement en faveur d’imposer la vaccination obligatoire contre la COVID-19 pour tous les professionnels de la santé ainsi que les employés des hôpitaux et autres établissements de santé. Le coup de sonde réalisé en ligne entre le 16 et le 18 juillet suggère que 84% des Québécois appuieraient cette mesure.

Pour ce qui est du Canada dans son ensemble, l’appui au vaccin obligatoire pour les travailleurs de la santé se chiffre à 81% alors qu’aux États-Unis, une proportion de 63% des répondants est en faveur.

Rappelons que la semaine dernière, on apprenait qu’entre 13% et 17% des travailleurs de la santé de l’île de Montréal n’avaient toujours reçu aucune dose de vaccin selon des données obtenues par Métro auprès des différents Centres intégrés universitaires de santé et services sociaux (CIUSSS).

Par ailleurs, 57% des Québécois seraient d’avis que le vaccin contre la COVID-19 devrait être obligatoire pour tous contre 53% des Canadiens. Aux États-Unis, seulement 39% des répondants croient que la vaccination devrait être requise pour l’ensemble de la population.

Pour ce qui est de l’imposition d’un passeport vaccinal, «pour toutes activités essentielles et non-essentielles», le sondage révèle que 64% des Québécois seraient en accord contre 58% des Canadiens, mais seulement 37% des Américains.

Lever toutes les restrictions dès maintenant ?

Léger a également demandé aux répondants s’ils croyaient que les gouvernements devraient lever toutes les restrictions liées à la COVID-19 et ce, dès maintenant.

Une proportion de 74% des Québécois serait en désaccord. Au Canada, c’est 70% des répondants qui s’opposeraient à la levée des restrictions sanitaires. Aux États-Unis, le sondage suggère que 37% des gens souhaiteraient la levée immédiate de toutes les restrictions. Près de la moitié des répondants (49%) s’opposent toutefois à cette éventualité.

Certaines provinces et états ont mis en place des programmes d’incitation, tels que des loteries de vaccination, pour encourager les gens à se faire vacciner contre la COVID-19. Selon le sondage de Léger, 56% des Québécois seraient favorables à des programmes d’incitation de ce genre.

Dans l’ensemble du pays, la moitié des répondants se disent en faveur, eux aussi. Pour ce qui est des Américains, c’est une proportion de 46% de la population qui serait en faveur.

Un débat public a lieu sur la façon dont les Canadiens vaccinés et non vaccinés devraient être traités maintenant que certaines activités et commerces commencent à rouvrir.

À la question visant à savoir si les personnes médicalement capables de se faire vacciner et qui reçoivent le vaccin devraient avoir plus de libertés que celles qui ne le font pas, 72% des Québécois et 66% des Canadiens ont répondu par l’affirmative. Aux États-Unis, cette proportion est de 41%.

Le sondage a été réalisé auprès d’un échantillon «représentatif» de 1 529 Canadiens et 1 001 Américains de plus de 18 ans.