COVID-19: la tendance à la baisse est freinée au Québec

Le Québec a-t-il atteint un plancher de nouveaux cas et d’hospitalisations liés à la COVID-19? Pour la première fois depuis deux mois, les derniers bilans du gouvernement du Québec et de l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) affichent une tendance stable, voire légèrement à la hausse.

Le Québec a enregistré 99 nouveaux cas de COVID-19 hier. C’est quatre de moins que la veille, lorsqu’on avait dépassé le seuil symbolique de 100 cas pour la première fois depuis le 7 juillet.

Les chiffres quotidiens varient quelque peu et ont tendance à être plus élevés vers la fin de la semaine. Mais l’INSPQ a aussi diffusé ses projections d’hospitalisations jeudi. On y note que le nombre de nouveaux cas par semaine a augmenté pour la première fois depuis plusieurs mois.

«Après une diminution des cas chaque semaine depuis plus de 3 mois, le nombre de nouveaux cas augmente très légèrement par rapport à la semaine précédente (505 versus 459)», indique-t-on.

L’INSPQ ne prévoit pas d’impact majeur sur les hospitalisations au cours des trois prochaines semaines. On prévoit même une diminution, soit 11 nouveaux patients contre 14 la semaine précédente.

Le Québec compte actuellement 71 personnes hospitalisées pour la COVID-19. C’est une personne de moins que la veille. Trois décès, survenus avant le 20 juillet, s’ajoutent aussi au bilan.

Crainte du variant Delta

De nombreuses personnes craignent une quatrième vague de la COVID-19 causée par les différents variants du virus, surtout le variant Delta. Plusieurs pays, comme la France, le Royaume-Uni et Israël — le pays le plus vacciné au monde — vivent actuellement une augmentation des nouveaux cas. Certains ramènent des mesures sanitaires levées depuis peu.

Dans son dernier rapport hebdomadaire, l’Organisation mondiale de la santé confirme que la tendance mondiale est désormais à la hausse. Même la région des Amériques, épargnée jusqu’ici par la quatrième vague, ne voit plus une diminution des cas mais plutôt une stabilisation.

Nos voisins du sud, les États-Unis, ont notamment connu un bond de 68% des nouveaux cas en une semaine.

Le gouvernement fédéral a récemment annoncé que les touristes américains pourront venir au Canada à partir du 9 août. La mesure s’appliquera à ceux provenant des autres pays à partir du 7 août.

Les yeux rivés sur Israël

Le monde entier surveille la situation en Israël. Avec une population comparable à celle du Québec (9 millions d’habitants), le pays est passé de quelques dizaines de nouveaux cas par jour à quelques centaines de nouveaux cas. Hier, le pays en a enregistré 709, selon le quotidien israélien Haaretz.

Presque 60% de la population total d’Israël a reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19. Or, les vaccins ne sont pas entièrement efficaces à limiter la propagation du virus. Ils servent surtout à éviter les hospitalisations afin que le virus ne soit pas un poids indu sur le système de santé. Le variant Delta est toutefois plus résistant au vaccin, selon diverses recherches.

Le nombre de «cas sévères ou critiques» demeure faible en Israël (72 selon Haaretz), mais il est maintenant en augmentation, lui aussi.

La vaccination se poursuit au Québec

Au Québec, 56% des Québécois de 12 ans et plus sont complètement vaccinés, 82% ont reçu une première dose. Hier, la campagne de vaccination s’est poursuivie avec l’administration de 103 164 doses de vaccin, la plupart en seconde dose.

Les deux groupes d’âges qui n’ont pas encore atteint l’objectif de 75% de personnes ayant reçu au moins une dose, soit les trentenaires et les 18-29 ans, ont poursuivi leur rattrapage. Les trentenaires ne sont plus qu’à un point de pourcentage du but, alors que les vingtenaires ont atteint 70%.

Ces deux groupes d’âge sont présentement parmi les plus nombreux à se présenter aux cliniques de vaccination, avec les quarantenaires.