COVID-19: le Québec refranchit la barre des 500 nouveaux cas

Alors que les éclosions actives de COVID-19 continuent d’augmenter, le Québec passe une barre qu’elle n’avait pas franchie depuis la fin mai, celle des 500 nouveaux cas en 24 heures, avec 527 nouvelles infections



Chiffrées à 169 hier, les éclosions actives de COVID-19 atteignent aujourd’hui le chiffre de 189. Si elles restent inférieures à la moyenne des 7 derniers jours (210), les éclosions actives sont supérieures à la moyenne des 28 jours (153). La quatrième vague de COVID-19 continue ainsi sa progression avec un taux de reproduction effectif (Rt) de 1,31.

Sur ces nouveaux cas quotidiens, 76% d’entre eux cas sont des personnes non vaccinées, 14% des primovaccinés et 10% de doubles vaccinés. Sur les 4 dernières semaines, ces taux montent respectivement à 64%, 21% et 14%.

Le Québec enregistre une diminution de ces hospitalisations, avec une baisse de 4 pour un cumul atteignant 87. Les soins intensifs enregistrent eux trois nouvelles entrées pour un total de 30 personnes. A la date du 18 août, 75% des hôpitaux québécois ne recensent aucun cas de COVID-19.

Concernant ces hospitalisations du jour, 83% sont des personnes non vaccinées alors que les primovaccinés représentent 0% et les doubles vaccinés 17% des hospitalisés. Sur les 4 dernières semaines, 77% des hospitalisations étaient des personnes non vaccinées.

Deux décès supplémentaires au Québec

Le total des personnes infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie est de 383 718. Parmi eux, 368 938 sont depuis considérées comme rétablies.

La province recense deux décès supplémentaires, survenus avant le 19 août. Le bilan humain de la pandémie au Québec atteint désormais 11 279 morts.



Les prélèvements à la date du 18 août s’élèvent à 20 653 tests réalisés

Du côté du variant delta, celui-ci continue sa progression dans la province. Pour la semaine se terminant le 7 août, le pourcentage de criblage confirmé et présomptif au variant Delta se situe aux alentours de 38,1% alors que 55,2% des cas confirmés sont toujours sous investigation.

12 millions de doses distribuées à des Québécois

Avec la dernière tranche d’âge des 18-29 ans, tous les groupes d’âge ont désormais atteint l’objectif des 75% de 1ère dose. De même, comme le souligne le ministre Christian Dubé sur Twitter, 75% des 12 ans et plus ont reçu les deux doses de vaccin au Québec, et ce, deux semaines avant la date prévue du 31 août. Cependant comme l’avait annoncé il y a quelques semaines le ministre, Québec vise désormais un objectif de 85% de vaccinés deuxième dose.

Vaccination: rappel des objectifs

75% 1ère doses dans tous les groupes d’âges✅

75% des 12+ ont reçu 2 doses. Près de 2 sem avant le 31 août✅

Nous atteindrons ajd 12M de doses administrées



Il faut continuer d’aller chercher sa 2e dose pour atteindre 85% +, comme la 1ère dose. pic.twitter.com/eEMeA6tWPl — Christian Dubé (@cdube_sante) August 20, 2021

Dans un sondage Léger publié aujourd’hui, les Québécois sondés se prononce majoritairement en faveur du passeport vaccinal, tout comme de la vaccination.

Ce sont 41 221 doses de vaccin supplémentaires qui viennent s’ajouter au total de la province, dont 40 206 dans les dernières 24 heures et 1015 avant le 19 août. Le Québec atteint les 11 985 074 de doses distribuées au Québec.

En comptant les doses administrées hors du Québec (57 014) les Québécois ont reçu plus de 12 millions de doses de vaccin contre la COVID-19.