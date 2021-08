COVID-19: hospitalisations stables, chute importante des nouveaux cas

Les nouveaux cas de COVID-19 sont en baisse en ce début de semaine. Le Québec repasse sous la barre symbolique de 500 avec 386 infections, soit 193 de moins que la veille. Les hospitalisations dues à la COVID-19 demeurent stables.

Plus de 1569 personnes ont été infectées au Québec depuis le bilan de vendredi dernier. Au cours des derniers jours, le Québec dépassait souvent les 600 nouveaux cas quotidiens. La moyenne mobile des nouveaux cas se situe à 526 sur les sept derniers jours.

Une stabilisation des hospitalisations semble aussi se confirmer. Les hôpitaux québécois recensent une hospitalisation de moins pour un cumul de 125 patients atteints de la COVID-19. Les lits réguliers ont vu huit entrées et 10 sorties, alors que les soins intensifs accueillent une personne de plus (trois entrées et deux sorties), pour un total de 37 personnes admises.

Parmi les nouvelles hospitalisations du jour, toutes sont des personnes non vaccinées ou ayant une première dose depuis moins de 14 jours. Ce groupe représente aussi la majorité des 386 nouveaux cas. On dénombre ainsi 258 personnes considérées comme non vaccinées, 42 primovaccinées et 86 personnes doublement vaccinées.

Selon les données de l’INSPQ, une personne non vaccinée enregistre un risque d’infection 8,5 fois supérieur par rapport à une personne pleinement vaccinée. Le risque d’hospitalisation est 24,5 fois supérieur.

En date du 29 août, 66,3% des hôpitaux québécois ne recensaient aucun cas de COVID-19.

Aucun décès supplémentaire au Québec

La province ne recense aucun décès supplémentaire pour cette nouvelle journée. Le bilan humain de la pandémie au Québec atteint toujours les 11 285 morts.

Le total des personnes infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie est de 388 799. Parmi eux, 373 109 sont depuis considérées comme rétablies.

Les éclosions actives de COVID-19 continuent de grimper pour atteindre le 29 août le chiffre de 253. Les éclosions actives restent inférieures à la moyenne des sept derniers jours (281), mais frôlent celle des 28 jours avec 252 infections.

Le taux de reproduction effectif (Rt) reste inchangé, soit 1,13. Cela signifie que la pandémie continue de progresser.

Les prélèvements à la date du 28 août s’élèvent à 16 422 tests réalisés.

78% des 12 ans et plus pleinement vaccinés

La campagne de vaccination se poursuit au Québec, avec l’objectif d’atteindre les 85% de deuxième dose pour la population de 12 ans et plus.

Ce sont 20 138 doses de vaccin supplémentaires qui viennent s’ajouter au total de la province, dont 19 602 dans les dernières 24 heures et 536 avant le 29 août. Le Québec atteint les 12 316 461 de doses distribuées au Québec.

En comptant les doses administrées hors du Québec (82 991) les Québécois ont reçu 12 399 452 doses de vaccin contre la COVID-19.