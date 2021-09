COVID-19: plus de 500 éclosions actives au Québec

Les infections continuent de grimper au Québec, avec 837 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. C’est aussi le cas des éclosions actives, qui dépassent la barre des 500, atteignant le nombre de 509.



Les hausses persistent également dans les hôpitaux québécois, qui enregistrent une augmentation des hospitalisations dues à la COVID-19, avec six patients supplémentaires (37 entrées, 31 sorties). Le total des hospitalisations atteint à ce jour 262 patients. Les soins intensifs recensent une hausse de huit personnes, pour un cumul de 95.

Parmi les nouvelles hospitalisations du jour, 31 personnes sont des personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose depuis moins de 14 jours, deux ont reçu une dose et quatre personnes sont considérées comme pleinement vaccinées. Les non-vaccinés représentent aussi la majorité des nouveaux cas, avec 572 personnes. Le reste des nouveaux cas se divise entre 63 primovaccinées et 202 personnes doublement vaccinées.

Selon les données de l’INSPQ, une personne non vaccinée enregistre un risque d’infection 8,8 fois supérieur par rapport à une personne pleinement vaccinée. Le risque d’hospitalisation atteint en ce moment un taux 35,8 fois supérieur.

En date du 16 septembre, 55% des hôpitaux québécois ne recensaient aucun cas de COVID-19.

Trois décès supplémentaires au Québec

Sur les 401 462 personnes infectées depuis le début de la pandémie au Québec, près de 383 334 personnes sont rétablies.

Québec rapporte aujourd’hui trois nouveaux décès, ce qui fait grimper le total des décès dus à la pandémie à 11 318 morts.

Le taux de reproduction effectif (Rt) est en légère augmentation à 1,17, témoignant d’une circulation du virus dans la population.

Le variant Delta représente 62% des cas pour la semaine du 29 août au 4 septembre.

Les prélèvements à la date du 14 septembre s’élèvent à 32 586 tests réalisés.

82% des 12 ans et plus pleinement vaccinés

La campagne de vaccination se poursuit, avec l’objectif pour Québec d’atteindre les 85% de deuxième dose pour la population de 12 ans et plus.



Hier, le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a apporté quelques précisions sur la vaccination obligatoire. Si la vaccination obligatoire des enseignants est exclue pour le moment, M. Arruda n’a pas écarté une possible volte-face sur la vaccination des travailleurs de la santé. Celle-ci devrait entrer en vigueur le 15 octobre; les non-vaccinés risquent de se voir suspendus sans solde à partir de cette date.

Ce sont 23 064 doses de vaccin supplémentaires qui viennent s’ajouter au total de la province, dont 21 813 dans les dernières 24 heures et 1251 avant le 16 septembre. Le Québec atteint les 12 709 800 de doses distribuées au Québec.

En comptant les doses administrées hors du Québec (160 422) les Québécois ont reçu 12 870 222 doses de vaccin contre la COVID-19.