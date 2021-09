COVID-19: les hospitalisations continuent de grimper au Québec

Cette nouvelle journée sous le spectre de la COVID-19 au Québec est marquée par une hausse importante des hospitalisations et des nouveaux cas en baisse. Les éclosions actives continuent également de grimper pour dépasser les 600.



La province recense 701 nouveaux cas, soit une baisse de 53 infections depuis la veille.

Les hôpitaux québécois enregistrent une hausse importante de ses nouvelles hospitalisations dues à la COVID-19, avec 15 patients supplémentaires (50 entrées, 35 sorties). Le total des hospitalisations atteint à ce jour 298 patients. Les soins intensifs recensent eux une augmentation d’une personne (10 nouvelles entrées et 9 sorties) pour un cumul de 91. En date du 20 septembre, 56,5% des hôpitaux québécois ne recensaient aucun cas de COVID-19.

Parmi les nouvelles hospitalisations du jour, 39 personnes sont des personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose depuis moins de 14 jours, une personne avec une dose et 10 personnes sont considérées comme pleinement vaccinées avec deux doses. Les non-vaccinés représentent aussi la majorité des nouveaux cas, avec 463 personnes. Le reste des nouveaux cas se divise entre 39 primovaccinées et 199 personnes doublement vaccinées.

Selon les données de l’INSPQ, une personne non vaccinée enregistre un risque d’infection 8,6 fois supérieur par rapport à une personne pleinement vaccinée. Le risque d’hospitalisation atteint en ce moment un taux 33,2 fois supérieur.

Deux décès supplémentaires au Québec

Le Québec déplore deux décès supplémentaires dus à la COVID-19. Ces nouveaux décès font grimper le bilan humain de la pandémie à 11 349 morts.

Les éclosions actives continuent elles d’augmenter avec un chiffre pour le 23 septembre de 605. La moyenne mobile des cas sur les sept derniers jours baisse très légèrement et 710. Le taux de reproduction effectif (Rt) est toujours fixé à un taux de 1,03, témoignant d’une circulation ralentie du virus dans la population. Sur les 406 429 personnes infectées depuis le début de la pandémie au Québec, près de 388 602 personnes sont rétablies.



Les prélèvements à la date du 22 septembre s’élèvent à 37 463 tests réalisés.

83% des 12 ans et plus pleinement vaccinés

La campagne de vaccination se poursuit, avec l’objectif pour Québec d’atteindre les 85% de deuxième dose pour la population de 12 ans et plus.

Ce sont 19 155 doses de vaccin supplémentaires qui viennent s’ajouter au total de la province, dont 18 070 dans les dernières 24 heures et 1085 avant le 23 septembre. Le Québec atteint les 12 818 218 de doses distribuées au Québec.

En comptant les doses administrées hors du Québec (177 136) les Québécois ont reçu 12 995 354 doses de vaccin contre la COVID-19.