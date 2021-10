Legault refuse encore une fois de reconnaitre le racisme systémique

Le premier ministre François Legault a réagi en début d’après-midi au rapport de la coroner Géhane Kamel sur l’affaire Joyce Echaquan. S’il a reconnu qu’il existe des préjugés et du racisme au Québec, M. Legault a refusé de reconnaitre le racisme systémique au Québec, comme le recommandait la coroner.

Le premier ministre s’est notamment appuyé sur une définition de «systémique» tirée d’un dictionnaire pour justifier que le système dans son ensemble n’était pas raciste. «Il y a plusieurs définitions de racisme systémique», justifie-t-il.

Pour la coroner Géhane Kamel, la notion de racisme systémique demeure «à ses yeux indéniable».



«Quand une cheffe de service est mise au courant de la fameuse vidéo qui circule, et que sa première préoccupation est de rassurer son infirmière, qu’elle n’est pas suspendue sur-le-champ, ça me fait dire que le système contribue à banaliser ce genre de propos là.», déclarait-elle plus tôt dans la journée.

Plus de détail à venir

