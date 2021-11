Grève surprise de 24 heures dans les entrepôts de la SAQ jusqu’à demain

Ne soyez pas surpris s’il manque quelques bouteilles à la SAQ. Environ 780 personnes salariées travaillant dans les entrepôts ainsi que celles responsables des livraisons aux succursales de la SAQ ont déclenché une grève surprise de 24 heures ce matin, à 9h30. Elles dénoncent leurs conditions de travail salariales et le fait que leur convention collective est échue depuis le 1er avril 2021.

Les négociations actuelles avec l’employeur ne semblent pas avancer efficacement, selon le Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Société des alcools du Québec (STTSAQ).

Le manque de sérieux de la part de la direction à la table de négociation nous pousse à débrayer afin de démontrer que nous sommes déterminés, que nous voulons régler les problèmes de santé et de sécurité au travail causés par la pénurie de main-d’œuvre. Les salaires ne sont plus compétitifs et ceux et celles qui restent sont forcés de faire trop d’heures supplémentaires.

Joël Latour, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la SAQ (SCFP 3535).