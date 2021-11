La SAQ ouvre ses portes pour la 1re fois… en balado!

La Société des alcools du Québec (SAQ) nous invite non pas pour l’apéro, mais plutôt dans ses coulisses grâce à son tout premier podcast alcoolisé.

Animé par Yann Langlais-Plante, Sous le bouchon promet de nous en apprendre plus sur cette société qui nous vend du vin et des spiritueux depuis 100 ans déjà. Le tout avec un ton «mi-ludique, mi-sérieux» et des experts de l’industrie qui vulgarisent les thèmes plus corsés.

Avec ce balado produit avec Magnéto, la SAQ dit ouvrir ses portes «comme jamais auparavant».

«Nous y partageons, sans complaisance, des informations, des analyses, des opinions, mais aussi des anecdotes, liées à une industrie qui passionne les Québécois», ajoute Marie-Hélène Lagacé, vice-présidente aux Affaires publiques, communications et responsabilité sociétale.

Le premier épisode – disponible dès maintenant – est consacré à l’environnement ainsi qu’aux impacts du changement climatique sur la production viticole au Québec.

Les deux prochains épisodes – intitulés Produits du Québec et Vins allégés – seront accessibles le 3 décembre 2021. Il sera notamment question d’achat local.

On peut écouter Sous le bouchon dès maintenant sur le web ainsi que sur différentes plateformes d’écoutes, dont Spotify, Google Podcast et Apple Podcast.

Donc bonne écoute et surtout… chin, chin!